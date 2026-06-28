Preşedintele Nicuşor Dan a participat sâmbătă, la Jurata, în Polonia, la o întâlnire cu preşedinţii Karol Nawrocki, Alar Karis, Edgars Rinkevičs şi Gitanas Nauseda, în care s-a discutat despre securitatea în Europa şi întărirea infrastructurii şi securităţii energetice.

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„Astăzi (sâmbătă - n.r.), la Jurata, în Polonia, alături de preşedinţii Karol Nawrocki, Alar Karis, Edgars Rinkevičs şi Gitanas Nauseda, am avut un schimb interesant de idei şi viziuni ale României, Poloniei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei privind securitatea în Europa, consolidarea apărării şi descurajarea acţiunilor destabilizatoare pe Flancul Estic, întărirea infrastructurii şi a securităţii energetice. Am analizat, de asemenea, cele mai bune modalităţi de a ne pregăti statele pentru viitoarele provocări”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

El a precizat, de asemenea, că discuţiile au evidenţiat hotărârea de a se acţiona "cu responsabilitate" pentru securitatea regiunii.

„Discuţiile au evidenţiat hotărârea noastră comună de a acţiona cu responsabilitate pentru securitatea regiunii noastre şi a întregii Uniuni Europene. Suntem prieteni apropiaţi, aliaţi de încredere şi parteneri dedicaţi - în NATO, în Uniunea Europeană şi dincolo de acestea”, a adăugat preşedintele.

Editor : B.E.