Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 21 decembrie, că sunt „extrem de puțini” magistrați care și-au exprimat dorința de a veni la Cotroceni pentru discuții privind problemele din justiție. Principalul motiv ar fi frica de repercusiuni. Unii magistrați ar fi solicitat să nu se intersecteze cu alți colegi, sau chiar să fie preluați din benzinării, de teama de a nu fi descoperiți de alți magistrați. Mai mult decât atât, președintele a vorbit despre mesaje de intimidare, dar și diferite ședințe organizate peste noapte pentru luni, 22 decembrie, exact ziua în care magistrații au fost chemați la Cotroceni să vorbească despre problemele din sistem.

Președintele a remarcat că deși în scrisoare magistraților s-au semnat aproape 1.000 de persoane, mâine, la Cotroceni, și-au exprimat dorința de participare „extrem de puțini”.

„În primul rând, că au fost extrem de puțin magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați. Și s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile, pe care colegii mei care au fost în contact cu acești magistrații le-au perceput”, a afirmat Nicușor Dan.

Conform președintelui, magistrații ar fi primit mesaje de influențare sau intimidare cu privire la participarea la Cotroceni. Mai mult, anumite instituții au decis să organizeze ședințe luni, adică exact în ziua în care Nicușor Dan a chemat magistrații la Cotroceni. Șeful Statului povestește că unii magistrați au cerut inclusiv să fie preluați din benzinării, de frică să nu dea ochii cu colegi de-ai lor.

„În primul rând că, în mod neobișnuit, în anumite instituții s-au organizat ședințe „luni 22 decembrie”. Au existat mesaje de influențare, intimidare. Apoi, multă lume, din ce o să vedem, multă lume, mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni. Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta”, a mai adăugat șeful Statului.

Astfel, Nicușor Dan a decis ca mâine, de la ora 10.00 să se organizeze o „discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”.

În paralel, președintele mai notează că dacă sunt magistrați care vor să vorbească despre abuzurile din urmă cu 10-15 ani, aceștia pot să o facă public.

„Și, dacă mâine se vor face orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire de asemenea publică în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea față de acuzele care sunt aduse și, pentru că am văzut chestiunea asta menționată în spațiul public, există opinia că actuala situație din sistemul de justiție este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani. Oricine vrea, în mod public, aici, să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să o facă în mod public”, a conchis Nicușor Dan.

Editor : Iulian Bîrzoi