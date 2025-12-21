Live TV

Video Mesajul lui Nicușor Dan pentru magistrații cărora le este frică să meargă la Cotroceni. Unii au cerut să fie preluați din benzinării

Data actualizării: Data publicării:
2025-12-21-9402
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, 21 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 21 decembrie, că sunt „extrem de puțini” magistrați care și-au exprimat dorința de a veni la Cotroceni pentru discuții privind problemele din justiție. Principalul motiv ar fi frica de repercusiuni. Unii magistrați ar fi solicitat să nu se intersecteze cu alți colegi, sau chiar să fie preluați din benzinării, de teama de a nu fi descoperiți de alți magistrați. Mai mult decât atât, președintele a vorbit despre mesaje de intimidare, dar și diferite ședințe organizate peste noapte pentru luni, 22 decembrie, exact ziua în care magistrații au fost chemați la Cotroceni să vorbească despre problemele din sistem.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele a remarcat că deși în scrisoare magistraților s-au semnat aproape 1.000 de persoane, mâine, la Cotroceni, și-au exprimat dorința de participare „extrem de puțini”. 

„În primul rând, că au fost extrem de puțin magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați. Și s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile, pe care colegii mei care au fost în contact cu acești magistrații le-au perceput”, a afirmat Nicușor Dan. 

Conform președintelui, magistrații ar fi primit mesaje de influențare sau intimidare cu privire la participarea la Cotroceni. Mai mult, anumite instituții au decis să organizeze ședințe luni, adică exact în ziua în care Nicușor Dan a chemat magistrații la Cotroceni. Șeful Statului povestește că unii magistrați au cerut inclusiv să fie preluați din benzinării, de frică să nu dea ochii cu colegi de-ai lor.

„În primul rând că, în mod neobișnuit, în anumite instituții s-au organizat ședințe „luni 22 decembrie”. Au existat mesaje de influențare, intimidare. Apoi, multă lume, din ce o să vedem, multă lume, mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni. Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta”, a mai adăugat șeful Statului. 

Astfel, Nicușor Dan a decis ca mâine, de la ora 10.00 să se organizeze o „discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”.

În paralel, președintele mai notează că dacă sunt magistrați care vor să vorbească despre abuzurile din urmă cu 10-15 ani, aceștia pot să o facă public. 

„Și, dacă mâine se vor face orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire de asemenea publică în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea față de acuzele care sunt aduse și, pentru că am văzut chestiunea asta menționată în spațiul public, există opinia că actuala situație din sistemul de justiție este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani. Oricine vrea, în mod public, aici, să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să o facă în mod public”, a conchis Nicușor Dan.

 

Editor : Iulian Bîrzoi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
4
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Vladimir Putin
5
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026...
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-12-21-9322
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”
2025-12-21-9351
Nicușor Dan va avea discuții publice cu magistrații, luni. Cele confidențiale vor fi reprogramate. „Au existat mesaje de intimidare”
2025-12-21-8638
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei. „Avem nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare”
Nicușor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție. Luni voi reveni cu concluzii
Recomandările redacţiei
contor gaze
Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții...
putin
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în...
drona-ucraineana-up
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
pompier isu botosani
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită...
Ultimele știri
Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România
Dick Van Dyke, care a împlinit 100 de ani, spune că longevitatea sa se datorează unui singur obicei. Știința îi dă dreptate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
Cine plăteşte pentru repararea acoperişului unui bloc: legea nouă din 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
A venit decizia: 16 luni de închisoare, chiar înainte de FCSB - Rapid!
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
Grâu
Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice. Studiul, caracterizat drept...
Newsweek
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...