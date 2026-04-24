Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte programul de lucru la public”

Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătăţii, a transmis mesaje foştilor colegi din Minister, medicilor care profesează în România, dar şi pacienţilor. În cadrul unei intervenții la Digi24, el a spus că „proiectele trebuie duse la capăt indiferent cine este ministru” la Sănătate.

„Pe colegii mei îi rog să rămână la fel cum au fost cu mine, pentru că în toată această perioadă au ales să muncească intens, nopţi multe am petrecut împreună cu colegii la Ministerul Sănătăţii, stăteam acolo 12-14 ore pe zi, uneori şi mai mult, şi îi rog să rămână la fel, pentru că aceste proiecte trebuie duse la capăt indiferent cine este ministru”, este mesajul transmis vineri seară de Alexandru Rogobete, la o zi după ce și-a depus demisia din Guvern.

Medicilor din spitale, fostul oficial guvernamental le-a transmis că trebuie să respecte programul de lucru din spitalele de stat.

„Pe doctori îi rog să respecte programul de lucru la public”, a spus ministrul demisionar al Sănătăţii.

El le-a transmis pacienţilor un mesaj de încredere în sistemul sanitar.

„Pe pacienţi îi rog să aibă încredere în sistemul de sănătate şi în terapiile moderne şi în vaccinare şi în tot ceea ce s-a pierdut în ultimii mulţi ani de zile”, a mai spus Alexandru Rogobete.

În cadrul unei conferințe de presă, social-democratul a explicat că relația sa cu premierul Ilie Bolojan s-a deteriorat atunci când i s-a cerut să taie 10% din veniturile personalului medical.

„Nu am avut o relaţie de iubire cu premierul, asta vă spun sigur. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate”, a transmis Rogobete.

El a afirmat că s-a opus public pentru tăierii veniturilor personalului medical.

„Şi da, m-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat ca, dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră. Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate este pentru că doi oameni, în momentul respectiv, şi-au pus mandatul pe masă”, a mai spus acesta.

 

