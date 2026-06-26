Mesajul lui Siegfried Mureșan, după anunțul președintelui de la finalul consultărilor: PNL nu îl va susține pe Sorin Grindeanu premier

Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, a reacționat după ce Nicușor Dan a acuzat formațiunea condusă de Ilie Bolojan că și-a schimbat poziția. Europarlamentarul a afirmat că PNL „nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”.

Mureșan a explicat că PNL cunoaște urgențele României, oferind drept exemplu implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private.

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„Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD? Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a mai scris europarlamentarul.

Nicușor Dan a anunțat, după o întrevedere cu liderii fostei coaliții, că blocajul nu a fost depășit și a acuzat PNL că și-a schimbat poziția.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris șeful statului.

Joi, în timp ce se afla în Polonia, Nicușor Dan a spus că își dorește ca până marți să avem guvernul instalat la Palatul Victoria.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un Guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus el, după participarea la Summitul Flancului Estic.

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Editor : A.M.G.