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Mesajul lui Sorin Grindeanu de ziua Americii: Statele Unite rămân un reper al democrației! 

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților. Inquam Photos / George Călin
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Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii în care arată că această țară rămâne un reper al democrației, la 250 de ani de la înființare.

'Statele Unite ale Americii rămân un reper al democrației! La 250 de ani de la înființare, SUA demonstrează că o viziune corectă te poate propulsa în primul eșalon al statelor puternice, indiferent de contextele istorice. La mulți ani America! Happy Independence Day!', a scris Grindeanu pe Facebook.

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Declarația de Independență a SUA a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua națională a Statelor Unite ale Americii. 

Editor : I.B.

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