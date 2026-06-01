Mesajul lui Sorin Grindeanu de Ziua Copilului: Sunteţi cei care veţi aduce un suflu proaspăt pentru viitor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a transmis luni un mesaj de Ziua Copilului, arătând că tânăra generaţie va aduce un suflu proaspăt şi perspective noi pentru viitorul României.

Pentru părinţi, copiii sunt cea mai mare comoară, a subliniat liderul PSD.

„La mulţi ani, dragi copii! Vă doresc din toată inima să creşteţi ghidaţi mereu de curiozitate, de creativitate şi de acea minunată bucurie de a descoperi lucruri noi în fiecare zi. Pentru noi, părinţii, sunteţi cea mai mare comoară. Şi speranţa noastră! Voi sunteţi cei care veţi aduce un suflu proaspăt şi perspective noi pentru viitorul României. Un viitor în care puteţi să vă păstraţi inocenţa. Şi în care să reuşiţi să îmbinaţi echilibrat timpul petrecut cu familia, prietenii şi în natură, cât mai departe de ecrane”, a transmis Grindeanu.

