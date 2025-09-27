Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Traian Băsescu a declarat că Republica Moldova îi va administra, duminică la alegerile parlamentare, „o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”, a scris Traian Băsescu, sâmbătă pe Facebook.

„Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a adăugat fosutl președinte al României.

Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

3.298.443 de moldoveni sunt așteptați la urne în Republica Moldova și în întreaga lume, transmite Comisia Electorală Centrală (CEC).

Secțiile de votare vor fi deschise între 7 dimineața și 21. Intervalul orar va fi adaptat pentru fiecare țară în care Chișinăul a deschis secții de votare. Moscova și-a intensificat într-un mod fără precedent acțiunile de sabotare a direcției pro-europene a Republicii Moldova.

Războiul hibrid și coruperea alegătorilor au ajuns la noi culmi. Totul pentru ca Putin să pună mâna pe puterea politică de la Chișinău. Preluarea Republicii Moldova pare că a devenit un obiectiv strategic pentru Rusia și Vladimir Putin.

Departamente întregi din birourile de propagandă ale Moscovei lucrează asiduu la decredibilizarea Maiei Sandu și a Uniunii Europene.

Analizele au arătat în repetate rânduri cum fermele de boți lucrează intens pentru a duce partidele fidele Kremlinului la putere în Chișinău.

În spatele operațiunii uriașe ar sta dorința Rusiei de a folosi Republica Moldova ca pe un cap de pod în lupta cu Uniunea Europeană și NATO.

Editor : Ana Petrescu