Preşedintele Nicuşor Dan consideră că am pierdut mult timp ca societate „pe mize mici şi foarte mici” şi susţine că trebuie să schimbăm acest mod de abordare. El a explicat că sunt ţinte foarte mari, precum sistemul de educaţie, „colectarea sau digitalizarea, în care abia am zgâriat puţin la suprafaţă”. Nicuşor Dan îşi doreşte să avem maturitatea să ne concentrăm pe lucrurile mari.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, la cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Guvernanţă Digitală, organizat de Edge Institute să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să afirme ce poate realiza România până în 2029.

„Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să... câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puţin, multă din energia mea şi a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care e esenţială şi probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcţia asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu”, a declarat Nicuşor Dan.

El susţine că societatea românească a pierdut timpul pe mize mici şi foarte mici.

„Apoi, din nou, uitându-mă înapoi, se pare că am pierdut mult timp, noi toţi ca societate, pe mize mici şi foarte mici. Şi ar fi timpul să schimbăm modul ăsta de abordare. Adică sunt nişte ţinte mari, sistemul de educaţie sau colectarea, sau digitalizarea, în care abia am zgâriat puţin la suprafaţă. Îmi doresc să avem cu toţii, la nivel individual, de data asta maturitatea, să ne concentrăm pe lucrurile mari. Şi în 2029, când ne vor întreba românii să putem să le spunem nişte chestiuni importante pe care românii le aşteaptă, le definesc foarte bine şi pe care noi, clasa politică, cumva ne învârtim în jurul lor”, a transmis Nicuşor Dan.

Editor : A.C.