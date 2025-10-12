„Mi se pare inacceptabilă această urzeală.” Ciucu afirmă că alegerile pentru Bucureşti vor fi „probabil” amânate pentru primăvară

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, anticipează că luni nu va avea loc întâlnirea Coaliţiei, aşa cum a fost agreată săptămâna trecută, iar în această situaţie, cel mai probabil, „sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD”, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară. Primarul Sectorului 6 precizează totuși că nu nu are informații oficiale în acest sens și accentuează că, în opinia lui, este „inacceptabilă” organizarea alegerilor în funcție de interese politice, nu în funcție de calendarul electoral.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, (pe surse, nu oficial) așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situaţie, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populaţiei, în Capitala României. Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă şaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democraţie este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democraţie alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a scris Ciprian Ciucu duminică, pe Facebook.

El precizează că nu a început „nicio campanie”.

„Nu este despre asta. Nu vânez în general funcţii (deşi despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcţii) şi nu este despre intenţia mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului Bucureşti. Şi nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie. Spun ceea ce spun pentru că trebuie spus şi trebuie să rămână măcar aceste cuvinte spuse. Pentru mine a trecut vremea alegerilor pragmatice, am cam demonstrat ce pot şi cine sunt. Acum a venit vremea alegerilor principiale, simbolice, am de reconfirmat că am rămas cel care am fost dintotdeauna. Avem nevoie de alegeri la Bucureşti pentru că Bucureştiul şi România au nevoie în această perioadă de un primar legitim, de un simbol al democraţiei liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulţi primari ai capitalelor europene şi ai marilor oraşe rămân redute ale democraţiei liberale şi ale pluripartitismului (arestaţi sau nu de preşedinţi autoritari sau populişti)”, a continuat acesta.

Ciprian Ciucu a menţionat că „alegerile care nu vor mai exista de la Bucureşti” nu sunt despre el, nu sunt despre vreun alt candidat „mai mult sau mai puţin merituos sau legitim”, sunt despre bucureşteni şi despre români.

