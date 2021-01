Mihai Chirica anunță că nu mai candidează la funcții în PNL, după ce a fost trimis în judecată

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, anunță că nu va mai candida la nicio funcție politică în PNL. Decizia sa vine după ce Parchetul de pe lângă Judecatoria Iași a anunțat ieri că l-a trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Edilul este acuzat că ar fi achiziționat ilegal, în urmă cu 7 ani, când era viceprimar, 4 mașini în leasing și ar fi creat astfel un prejudiciu de jumătate de milion de lei.

„Atât timp cât am fost vârf de lance pentru susținerea justiției, nu pot acum să mă cațăr pe funcții politice, în condițiile în care sunt inculpat într-un dosar pe rolul unor instanțe. Dacă nu voi mai fi pe rolul unor instanțe, atunci voi reanaliza situația, dându-mi și confortul psihic să pot susține o platformă politică pe care să pot să obți funcții”, a spus Chirica.

El a adăugat că dosarul său „nu este un dosar de corupție”.

„Aștept să văd și eu ce se întâmplă acolo, încă nu avem un rechizitoriu comunicat, ca să putem să ne facem treaba până la capăt”, a spus Chirica.

Primarul Iașului a, a fost trimis în judecată pentru fapte de abuz în serviciu cu privire la achiziţia de către municipalitate, prin leasing operaţional, a unor autoturisme Skoda, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Fapta pentru care Mihai Chirica este acuzat de procurori de abuz în serviciu ar fi fost comisă în 2013, când era viceprimar al Iaşiului şi înlocuitor al primarului de atunci, Gheorghe Nichita. Prejudiciul estimat este de circa 503.000 lei.

Chirica spune că se consideră nevinovat.

„Nu am luat, nu am dat, n-am avut niciun contact cu nicii persoană care să fi fost învinuită de o asemenea chestiune. Prin urmare, sper ca lucrurile să se termine foarte repede, ceea ce am și cerut într-o declarație publică, pentru că și eu trebuie să-mi aleg o cale în viață pe care să merg fără să am vreo frică sau jenă când abordez orice subiect, că e politic sau administrativ”, a spus Chirica.

