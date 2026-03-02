Live TV

News Alert Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, propus de PNL pentru funcția de ministru al Educației

Mihai Dimian Foto: Facebook
Cine este Mihai Dimian

Conducererea PNL s-a întrunit de la ora 18:00 într-o ședință a Biroului Politic Național și a decis în unanimitate nominalizarea lui Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației, care este neocupată de la demisia lui Daniel David, pe 22 decembrie. Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent.

ACTUALIZARE 18:50 PNL anunță oficial nominalizarea lui Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației:

„Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, pentru a analiza o serie de teme aflate pe agenda politică și guvernamentală a partidului. În cadrul ședinței, unul dintre punctele discutate a vizat nominalizarea candidatului pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Propunerea PNL pentru portofoliul Educației, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul ședinței BPN viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu.

Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației”, scrie în comunicatul PNL.

ACTUALIZARE 18:45: Potrivit surselor Digi24.ro, liberalii din BPN au votat în unanimitate pentru nominalizarea lui Dimian la Educație.

Știrea inițială. Ministerul Educației nu mai are un titlular de la demisia din 22 decembrie 2025 a lui Daiel David. Interimatul a fost asigurat de premierul Ilie Bolojan din 14 ianuarie, pentru 45 de zile. Din 27 februarie, conducerea Ministerului este asigurată de secretarul general Ioana Lazăr.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian, în vârstă de 49 de ani, ocupă în prezent funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (ales în 2024), după ce anterior a servit mai mulți ani ca prorector. Este profesor în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Dimian are un doctorat în Inginerie Electrică și Calculatoare la University of Maryland, College Park (SUA), potrivit CV-ului publicat pe site-ul Autorității Național pentru Cercetare. De asemenea, a activat ca cercetător sau profesor vizitator în instituții din Franța și Germania. Activitatea sa științifică se concentrează pe nanotehnologie, magnetism, comunicații wireless și modelarea sistemelor complexe.

„Mihai Dimian este profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și, din anul 2024, rectorul Universității. Este dublu licențiat, în fizică şi matematică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A studiat şi a fost asistent de cercetare în Franţa, la Universitatea din Versailles și a obținut titlul de doctor în inginerie electrică şi electronică în Statele Unite ale Americii, la Universitatea Maryland din College Park. A fost cercetător la Institutul Max Planck din Germania şi profesor asistent, ulterior profesor asociat şi conducător de doctorat în inginerie electrică şi electronică la Universitatea Howard din Washington DC, SUA”, scrie în prezentarea transmisă de PNL presei 

„Formarea sa şi experienţa acumulată în instituţii de top din Europa și Statele Unite ale Americii conturează profilul unui lider universitar cu viziune globală și angajament ferm pentru consolidarea educaţiei şi cercetării din România.
Este un profesor foarte apreciat de studenţi, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în România, primind premiul de excelenţă „Profesorul Anului”, din partea Consiliului Studenților din cadrul Facultății de Inginerie, Arhitectură și Știința Calculatoarelor de la Universitatea Howard din Washington DC și distincția „Profesor Bologna” din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.”, mai scrie sursa citată.

„Capacitățile şi rezultatele remarcabile în domeniul educaţiei şi cercetării sunt completate și de excelentele abilități de manager instituțional şi lider al comunităţii. A elaborat şi implementat numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii didactice şi de cercetare, de formare a tinerilor cercetători şi atragere a profesorilor şi cercetătorilor din străinătate, iar în prezent coordonează implementarea celui mai mare program de investiţii din istoria universităţii, pentru dezvoltarea celui de al doilea campus al universităţii, din diverse surse de finanţare. A fost implicat în dezvoltarea a mai mult de 30 de programe noi de studii universitare, îmbunătățind semnificativ oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, fapt ce a şi condus la creşterea constantă a numărului de studenţi ai universității în ultimii ani. Numărul studenților a ajuns, în acest an universitar, la 11.500, iar aria de proveniență a acestora s-a extins la nivel internațional, mai mult de 15% dintre studenţii universităţii provenind astăzi din afara graniţelor ţării”, continuă documentul citat.

„Are o colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unități de învățământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă.”

„Nu a fost şi nu este membru al vreunui partid politic, dar este un lider al comunităţii şi a fost implicat direct şi voluntar în perioade dificile pentru comunitate, precum și în iniţiativele de dezvoltare din regiune. A coordonat sute de voluntari pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina și a sprijinit direct mii de refugiaţi. A dus o politică activă de atragere şi dezvoltare a companiilor IT în zonă şi a contribuit esenţial la selectarea municipiului Suceava de către Comisia Europeană între 100 de oraşe europene pentru misiunea de oraşe inteligente şi neutre-climatic. Pentru activitatea în perioada dificilă de pandemie a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava, în anul 2021”, încheie sursa citată.

 

