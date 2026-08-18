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Mihai Fifor cere explicații despre cum a primit Dominic Fritz cetățenia română: Știa ANC că exista deja un raport ANI pe numele lui?

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mihai fifor psd
Foto: Inquam Photos / George Calin
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Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, susține că acordarea cetățeniei române lui Dominic Fritz ridică semne de întrebare, în condițiile în care ANI constatase deja un conflict de interese în cazul acestuia. El se întreabă dacă Autoritatea Națională pentru Cetățenie știa despre raportul ANI atunci când analiza cererea lui Fritz și dacă acesta îndeplinea condiția „bunei comportări” prevăzută de lege.

Fifor amintește, într-o postare pe Facebook, că ANI a emis raportul privind conflictul de interese în 4 iulie 2024, chiar în ziua în care Dominic Fritz și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române. „Dacă știa, cum l-a evaluat? Dacă nu știa, cum de nu știa?”, scrie liderul PSD Arad.

El invocă prevederile Legii cetățeniei române, potrivit cărora solicitantul trebuie să dovedească, prin „comportament, acțiuni și atitudine”, respectarea ordinii de drept și să fie „cunoscut cu o bună comportare”. „Nu spun că existența raportului ANI ar fi trebuit să ducă automat la respingerea cererii de cetățenie”, precizează Fifor.

Liderul PSD Arad susține însă că Autoritatea Națională pentru Cetățenie ar trebui să explice cum a fost evaluată situația. „Știa ANC că, în timp ce analiza dacă Dominic Fritz îndeplinește inclusiv condiția «bunei comportări» prevăzută de lege, pe numele solicitantului exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate?”.

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Fifor mai afirmă că Dominic Fritz a depus cererea pentru obținerea cetățeniei române în aceeași zi în care ANI a emis raportul privind conflictul de interese, pe 4 iulie 2024, și că a depus jurământul de credință pe 18 decembrie 2025. Curtea de Apel Timișoara a respins, în februarie 2026, contestația lui Fritz împotriva raportului ANI, iar în iunie Înalta Curte a respins definitiv recursul, potrivit cronologiei prezentate de Fifor.

El face referire și la modul în care ar fi fost privită în Germania, țara din care provine Dominic Fritz, situația „unui solicitant de cetățenie asupra căruia exista deja un asemenea raport al instituției de integritate”.

„La noi, lucrurile au mers liniștit înainte”, scrie liderul PSD. „Dominic Fritz a devenit cetățean român pe 18 decembrie 2025. La nici două luni, o instanță a statului român confirmă faptul că Dominic Fritz încălcase legea în materia conflictului de interese”.

În cadrul mesajului, Fifor îl ironizează pe liderul USR și face referire la definițiile din DEX pentru „integritate” și „integru”.

„Să recunoaștem. Un debut în forță pentru proaspătul cetățean român, Dominic Fritz”, scrie Fifor. El încheie cu definițiile „integrității” și „integrului”: „cinste, probitate; incoruptibilitate”, respectiv „cinstit, onest, corect; incoruptibil”.

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Editor : C.S.

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