Mihai Fifor spune că PSD „nu va vota Guvernul Mureșan”: „Suntem însă foarte interesați să vedem programul de guvernare propus de PNL”

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat, miercuri, că partidul nu va vota Guvernul Mureșan și afirmă că social-democrații sunt interesați de programul de guvernare propus de PNL. El susține că, în funcție de conținutul acestuia, ar putea exista o bază de discuții pentru formarea unei majorități după votul din Parlament.

„PSD a luat deja o decizie în Biroul Permanent Național: nu va vota Guvernul Mureșan. Așadar, dacă Siggi își caută o majoritate în Parlament, nu la PSD o va găsi”, a scris Mihai Fifor, miercuri, pe Facebook.

Deputatul PSD spune că formațiunea este însă interesată de programul de guvernare propus de PNL și afirmă că acesta ar putea indica o schimbare de direcție în politica economică a liberalilor.

„Suntem însă foarte interesați să vedem programul de guvernare propus de PNL. Să vedem dacă, dincolo de continuarea «reformelor sărăciei» ale lui Bolojan, liberalii mai au și altceva de oferit României”, a transmis Fifor.

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El susține că România ar avea nevoie de măsuri pentru relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și susținerea capitalului românesc și a locurilor de muncă, în locul unor noi măsuri de austeritate.

„Poate și-au mai schimbat viziunea economică. Poate au înțeles, în sfârșit, că România are nevoie de relansare economică, de protejarea puterii de cumpărare, de susținerea capitalului românesc și a locurilor de muncă, nu de încă o rundă de tăieri și austeritate”, a scris deputatul PSD.

„Dacă există o asemenea schimbare de direcție, atunci putem avea o bază serioasă de discuții pentru formarea unei majorități după votul previzibil din Parlament asupra Guvernului Mureșan”, a afirmat el.

Fifor a reluat și poziția PSD față de premierul desemnat, folosind formula „danke, aber nein” („mulțumesc, dar nu”).

Editor : C.S.