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Exclusiv Mihai Ghigiu îl acuză pe Bolojan că îi jignește pe miniștrii PSD: „Ce a făcut doamna Oana Gheorghiu în afară de un site și un PPT?”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - ADERARE ROMANIA - OCDE - 18 FEB 2
Alexandru Mihai Ghigiu Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Mihai Ghigiu, propunerea PSD pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a calificat drept „o jignire” declarațiile lui Ilie Bolojan despre miniștrii social-democrați. În direct la Digi24, Ghigiu a pus sub semnul întrebării activitatea Oanei Gheorghiu și a invocat contribuția PSD la integrarea României în organizațiile internaționale.

„O jignire, ca de obicei, pe care domnul Ilie Bolojan o adresează colegilor din Partidul Social Democrat. Eu l-aș întreba, pe același principiu, ce a făcut doamna Oana Gheorghiu în aceste luni de mandat, în afară de un site și un PPT, că altceva nu am văzut să fi făcut în această perioadă”, a declarat Mihai Ghigiu.

În apărarea colegilor săi de partid, Ghigiu a susținut că PSD a avut un rol decisiv în aderarea României la Uniunea Europeană, NATO și spațiul Schengen. 

„Aș aminti celor care se uită la noi că Partidul Social Democrat, cu resursele umane extraordinare pe care le are, a dus România în Uniunea Europeană, a dus România în NATO, a dus România în spațiul Schengen și aproape, mai este un singur capitol de negocieri, a dus România în OCDE”, a afirmat acesta.

Ghigiu a adăugat că aceste rezultate reprezintă un motiv de mândrie pentru social-democrați.

„Dacă aceste resurse umane, așa cum zice domnul Bolojan, ale Partidului Social Democrat au reușit să facă toate aceste lucruri, eu cred că colegii din Partidul Social Democrat au de ce să fie mândri că sunt membri ai partidului și că sunt membri ai Guvernului”, a declarat el.

Editor : Ș.A.

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