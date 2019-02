Mihai Tudose: „Liviu Dragnea nu va părăsi PSD, Liviu Dragnea va sta până îngroapă PSD”

Fostul premier Mihai Tudose a declarat, luni, că PSD este în cădere liberă şi probabil „îşi va încheia misiunea istorică”. Cât despre șeful PSD, ex-prim-ministrul spune că acesta „va sta până îngroapă PSD”.

Liviu Dragnea și Mihai Tudose, pe vremea când cel din urmă era premier. Sursă foto: INQUAM PHOTOS / George Călin

„Atâta timp cât de un an de zile eu şi alţi colegi am tras nişte semnale despre tipul de management, despre tipul de agendă publică înlocuită cu alte agende, nu a fost nicio dezbatere internă, nu a fost nimic bine, totul e bine dacă spune cineva, evident că lumea nu mai suportă. (...) Un an de zile am tot încercat, am vorbit şi public şi epistolar, au fost scrisorile domnului Bădălău, doamnei Andronescu, au fost şi luări de poziţii publice... Vorbeşti cu extinctorul”, a afirmat Tudose, la Parlament, întrebat în legătură cu plecarea sa din PSD.



El a spus că Partidul Social Democrat are deja o problemă cu majoritatea.



„Liviu Dragnea nu va părăsi PSD, Liviu Dragnea va sta până îngroapă PSD, poate asta e misiunea domniei sale. (...) Eu mi-am asumat. Am înţeles că cine nu este de acord cu domnul Dragnea şi cu politica domniei sale trebuie să plece. Am plecat”, a adăugat Tudose.



Întrebat cum ar caracteriza PSD, el a răspuns: „În cădere, din păcate în cădere liberă şi dacă nu se trezeşte şi e o treabă de lideri şi încă doi - trei care îi ţin isonul probabil că PSD îşi încheie misiunea istorică”.



Mihai Tudose a demisionat, săptămâna trecută, din Partidul Social Democrat şi s-a înscris în Pro România.

Sursă: Agerpres

