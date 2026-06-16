Mihail Veştea , care are o legătură de rudenie „mult îndepărtată” cu premierul desemnat: Cred că nimeni nu vrea să scindeze partidul

Senatorul PNL Mihail Veştea, care afirmă că are o legătură de rudenie „mult îndepărtată” cu premierul desemnat Adrian Veştea, a anunţat că va vota Guvernul pentru că premierul desemnat Adrian Veştea a dovedit că este capabil să ducă la capăt proiecte mari şi crede în capacitatea acestuia de a administra comunităţi. Mihail Veştea a afirmat că nu crede 100% că se va ajunge la excluderea din PNL a parlamentarilor care vor vota noul guvern - conform deciziei de luni seară a conducerii liberale - şi a menţionat că nimeni nu doreşte să scindeze partidul şi consideră că este normal să fie discuţii şi dezbateri, având în vedere că este o perioadă complicată pentru toată lumea.

Mihail Veştea a declarat, marţi, pentru News.ro, că va vota guvernul condus de Adrian Veştea.

„Voi vota Guvernul pentru că am încredere în Adrian Veştea pentru că este la nivelul nostru, la nivelul judeţului. El a dovedit că este capabil să ducă proiecte mari, proiecte cu impact regional, naţional. Credem în capacitatea lui de a administra comunităţi", a afirmat senatorul PNL.

El a adăugat că se aşteaptă de la noul guvern ca lucrurile să meargă într-o direcţie mai bună pentru ţară.

„Ce aşteptări aveam de la vechiul guvern am şi de la noul guvern, ca lucrurile să meargă într-o direcţie cât mai bună pentru România şi pentru cetăţeni. Suntem într-un moment dificil, complicat, avem atâtea proiecte care ar trebui implementate pe fonduri europene, ar trebui să avem grijă să nu cumva să ratăm prea mulţi din fondurile europene, avem programul cu partea asta de apărare. Suntem într-o situaţie în care nu trebuie să ne gândim atât de mult pe termen lung. Trebuie să vedem cum trecem cu bine anul acesta pentru că sunt o sumedenie de provocări în acest an, şi cu OECD, cu PNRR-ul, cu fondurile europene, cu războaiele", a explicat Mihail Veştea.

Întrebat dacă el crede că se va merge până la capăt cu decizia de excludere din partid a parlamentarilor PNL care vor vota noul guvern, Mihail Veştea a răspuns: „Nu cred 100%. Suntem colegi, suntem oameni care am trăit în acelaşi partid. Acum poate greşesc. Dar până la urmă cred că lucrurile se vor linişti”.

Mihai Veştea nu crede că se va ajunge la scindarea partidului.

„Nu cred că vrea nimeni (n.r. scindarea PNL-ului). Nici Adrian Veştea nu vrea, nici Bolojan nu vrea. Cred că nimeni nu vrea să se scindeze partidul. E o perioadă complicată pentru toată lumea, şi pentru cetăţeni, şi pentru firme. Şi toată lumea e frământată şi caută soluţii şi propune ceva. E normal să fie discuţii, dezbateri”, a mai afirmat Mihail Veştea.

El a fost întrebat şi dacă a avut vreo contribuţie la cariera politică a premierului desemnat Adrian Veştea.

„Nu. El a mers pe drumul lui, primar, preşedinte de Consiliul Judeţean. Eu am mers pe drumul meu, primar. Am fost şi în partide diferite. El era în PNL şi eu eram în PDL”, a mai transmis senatorul PNL.

Mihail Veştea a recunoscut că are o legătură de rudenie „mult îndepărtată” cu premierul desemnat şi a precizat că nu se cunoaştea cu acesta înainte ca cei doi să intre în politică.

Editor : B.E.