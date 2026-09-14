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Milioane de lei pentru partide: cum s-au împărțit subvențiile de la buget în septembrie între PSD, AUR, PNL și USR

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o femeie cu bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Partidul Social Democrat (PSD) a primit, în luna septembrie, subvenții de la bugetul de stat de 5.132.818 lei, fiind urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu 3.035.116 lei, și de Partidul Național Liberal (PNL), cu 2.794.483  lei.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat, valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna august din acest an.

Potrivit unui comunicat al AEP, lista continuă cu Uniunea Salvați România (USR) - 1.983.502  lei, Partidul S.O.S. România - 1.319.399  lei, Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 1.063.111 lei, Partidul Mișcarea Populară (PMP) - 72.619  lei și Forța Dreptei - 68.956 lei.

Totalul fondurilor alocate partidelor politice din bugetul de stat, în luna august, se ridică la 15.470.004  lei.

Editor : A.R.

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