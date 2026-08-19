Ministerul Energiei anunță miercuri că informația potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notiticări de limitare a consumului sau de deconectare de la rețeaua elecctrică este falsă. Reacția ministerului vine după ce fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan a anunțat acest lucru într-un mesaj video pe Facebook în care susține că „cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, şi aşa împovărate de taxe, se costuri uriaşe şi de incertitudine”.

„Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare. Aceștia au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte”, anunță instituția într-un comunicat de presă.

„Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție, iar industria românească trebuie protejată în fața unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta și vremea extremă. Dar de aici până la a spune că România este în pragul unui «colaps energetic» este o distanță uriașă. În plus, dezinformarea propagată în spațiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situației prin care trece România”, mai spune sursa citată.

„O eventuală solicitare de reducere temporară a consumului, în anumite condiții de siguranță a sistemului, nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Este un instrument de echilibrare și de protejare a Sistemului Energetic Național, utilizat preventiv și responsabil atunci când există vârfuri de consum si cantități de electricitate din producție internă sau import indisponibile”, conchide Ministerul Energiei.

Acuzațiile lui Bogdan Ivan

Reacția ministerului vine după ce fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan (PSD) a anunțat miercuri că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică ar fi ajuns deja în industrie, el precizând că este strigător la cer şi un atentat la siguranţa economică a României. El mai spune, într-un video publicat pe Facebook, că România încearcă să ţină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puţin, iar asta nu este soluţie ci să împingi economia spre colaps şi să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis.

„Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, şi aşa împovărate de taxe, se costuri uriaşe şi de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie. Este strigător la cer. Este un atentat la siguranţa economică a României”, transmite Bogdan Ivan pe Facebook.

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„Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se opreşte ca un bec. Când îi tai energia, opreşti producţia, blochezi contracte, produci pierderi şi pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinţilor lor. Ne-aţi spus că totul este sub control. Astăzi vedem realitatea”, mai spune social-democratul.

Bogdan Ivan precizează că „România încearcă să ţină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puţin, iar asta nu este soluţie”.

„Asta înseamnă să împingi economia spre colaps şi să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis. Nu poţi cere industriei să fie competitivă şi, în acelaşi timp, să o ameninţi că mâine s-ar putea să nu aibă energie. Nu poţi vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare. Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o ameninţare directă la siguranţa României, la locurile de muncă ale oamenilor şi la viitorul economiei româneşti. Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?”, întreabă Bogdan Ivan.

Editor : B.E.