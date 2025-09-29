Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici, la o expoziție în China. Cabinetul Bolojan a înjumătățit delegația

Șase angajați din Ministerul Agriculturii erau pregătiți să zboare la o expoziție în China, deși Guvernul a promis să reducă numărul oamenilor care pleacă în deplasări externe pe bani publici la „minimul necesar”. Jumătate dintre cei care ar fi urmat să plece erau încadrați la „personal tehnic”, deși autoritățile chineze s-au angajat să ofere suportul logistic necesar, restul fiind directori și un secretar de stat din minister. Delegația a fost înjumătățită de Cabinetul Bolojan, pe motiv că este nejustificată.

România a fost invitată să participe, în perioada 19–21 septembrie 2025, la cea de-a patra Expoziție pentru Indicații Geografice – Global Geographical Indications Products Expo (GIPE 2025) de la Beijing. Evenimentul le-a oferit producătorilor români un stand pentru promovarea produselor autohtone pe piața chineză, cu sprijin logistic asigurat de organizatori.

Pe lângă producători, care și-au acoperit singuri costurile deplasării, Ministerul Agriculturii a dorit să trimită și șase angajați: trei reprezentanți oficiali ai ministerului și încă trei–patru persoane încadrate ca „personal tehnic”, în ciuda faptului că organizatorii s-au angajat că se vor ocupa în totalitate de organizarea standurilor și de echipamentele de promovare.

Inițial, ministerul a anunțat că autoritățile chineze vor acoperi integral cheltuielile delegației oficiale. Ulterior, instituția și-a nuanțat poziția: doar o parte din costuri ar fi fost acoperită de organizatori, restul banilor fiind plătiți de la bugetul de stat.

Pentru deplasarea celor șase angajați, nota totală de plată era estimată la aproximativ 65.000 de lei (13.000 de euro).

Standul României la GIPE 2025. Sursa foto: Ambasada Chinei în România

Detaliile privind deplasarea în China, la secret

Înaintea evenimentului, Digi24.ro a solicitat Ministerului Agriculturii să precizeze câte persoane urmau să plece în China și cine suporta costurile. Răspunsul a fost evaziv: instituția a invocat faptul că solicitarea era încă pe biroul premierului pentru aprobare și nu a comunicat numărul delegaților.

„Participarea se va realiza printr-o delegație la nivel înalt a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, însă, întrucât memorandumul privind participarea se află pe circuitul de avizare la Guvernul României, componența exactă a delegației nu a fost încă definitivată”, a transmis instituția.

Cât despre cheltuieli, ministerul spunea că „organizatorii asigură integral costurile pentru delegația oficială a MADR la nivel înalt: transport, cazare, transferuri aeroport, construcția și logistica standului, echipamentele de promovare și elementele vizuale”. Nu a explicat însă nimic despre restul delegației, încadrată la „personal tehnic”, și nici dacă s-au solicitat bani de la bugetul de stat.

Cum a arătat de fapt delegația și cine a suportat cheltuielile

După încheierea târgului de la Beijing, Digi24.ro a cerut din nou Ministerului Agriculturii să precizeze din câte persoane a fost formată delegația, care au fost costurile deplasării, inclusiv cele avute inițial în plan și dacă s-au decontat bani de la bugetul de stat.

Astfel, potrivit răspunsului primit, ministerul a plănuit inițial o deplasare pentru 6-7 persoane: „Delegația inițială prevedea participarea a 3 reprezentanți oficiali ai MADR și 3–4 persoane cu rol de personal tehnic. Costurile estimate pentru întreaga delegație totalizau aproximativ 65.050 lei”.

În plus, de această dată instituția a transmis că organizatorii chinezi nu ar fi suportat de fapt costurile pentru întreaga „delegație oficială la nivel înalt”, așa cum reieșea din răspunsul primit inițial, iar pentru personalul tehnic toți banii erau decontați de la buget.

„În această structură (cea solicitată inițial n.red.), pentru reprezentanții oficiali costurile erau împărțite – o parte suportată de organizatori și o parte din bugetul MADR –, iar pentru personalul tehnic cheltuielile urmau să fie acoperite integral din bugetul ministerului”, a explicat ulterior Ministerul Agriculturii.

„Organizatorii asigură integral costurile pentru delegația oficială a MADR la nivel înalt”, spusese ministerul inițial.

Premierul Ilie Bolojan a înjumătățit delegația, pentru că numărul celor care ar fi urmat să plece nu s-ar fi justificat. În final, au plecat în China doar trei angajați, toți reprezentanți oficiali, fără personal tehnic: secretarul de stat Violeta Mușat, dar și doi directori din cadrul Direcțiilor de Politici în Industrie Alimentară și de Afaceri Europene.

De la bugetul de stat s-au decontat doar 30.700 de lei, pentru două dintre persoanele care au mers în deplasare. Organizatorii de la Beijing au asigurat, așadar, cheltuielile cu deplasarea unui singur reprezentant al Ministerului Agriculturii.

„Pentru o persoană cheltuielile au fost suportate de organizatori. Pentru alte două persoane, cheltuielile au fost decontate de la bugetul de stat”, a mai transmis ministerul.

Guvernul promitea limitarea deplasărilor externe

La începutul lunii iulie, Ilie Bolojan a cerut limitarea deplasărilor externe făcute de membrii Guvernului sau ai instituțiilor din subordinea ministerelor.

„Durata acestor deplasări și numărul persoanelor din delegații vor fi limitate strict la minimul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor vizitei”, a transmis la acea vreme Guvernul.

De atunci, toate deplasările externe au nevoie de aprobarea premierului.