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Ministerul Energiei anunţă măsuri privind nemulțumirile salariale ale minerilor de la Vulcan

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Dumitru Chisăliță.
Dumitru Chisăliță. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Zeci de mineri, blocaţi în subteran

Ministerul Energiei anunţă termene clare pentru soluţionarea revendicărilor salariale ale minerilor de la Vulcan, în urma discuţiilor secretarului de stat Marius Poşa cu reprezentanţii angajaţilor.

Ministerul Energiei anunţă că secretarul de stat Marius Viorel Poşa s-a deplasat la Mina Vulcan, în seara zilei de 21 octombrie 2026, în contextul protestului minerilor, nemulţumiţi de diferenţele salariale faţă de fostul loc de muncă de la Mina Lupeni, iar în urma întâlnirii cu reprezentanţii angajaţilor Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului SA au fost convenite o serie de măsuri privind revendicările legate de salarii.

Acestea se referă la aplicarea coeficientului de ierarhizare, precum şi la alinierea drepturilor salariale, fiind anunţate şi termene clare în acest sens: 1 noiembrie, respectiv 30 de zile.

„La iniţiativa ministrului Energiei, Dumitru Chisăliţă, secretarul de stat Marius Viorel Poşa s-a deplasat la Mina Vulcan în seara zilei de 21 octombrie 2026, unde a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii angajaţilor Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în vederea analizării şi identificării unor soluţii pentru revendicările formulate de salariaţi. Conform mandatului încredinţat, reprezentantul Ministerului Energiei şi reprezentanţii Sindicatului Muntele au convenit o serie de măsuri privind revendicările minerilor de la E.M. Vulcan, referitoare la coeficientul de ierarhizare şi la alinierea salariilor”, arată, joi, într-un comunicat de presă Ministerul Energiei.

Astfel, soluţionarea aspectelor privind coeficientul de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare revine conducerii executive a societăţii, iar termenul-limită pentru soluţionarea acestei probleme este 1 noiembrie 2026, până la această dată urmând să fie întocmită întreaga documentaţie necesară, după cum se precizează în comunicat, potrivit News.ro.

Referitor la alinierea drepturilor salariale ale angajaţilor Societăţii Complexul Energetic Valea Jiului SA la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal, secretarul de stat Marius-Viorel Poşa şi-a asumat iniţierea, în termen de maximum 30 de zile, a demersurilor necesare pentru fundamentarea şi promovarea unei propuneri de amendament la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2025.

„Propunerea va viza instituirea unor derogări de la restricţiile privind cheltuielile de natură salarială, pentru anumite categorii de personal, inclusiv pentru angajaţii Complexului Energetic Valea Jiului S.A., precum şi pentru alte categorii socioprofesionale aflate în situaţii similare", se menţionează în document.

Ministerul Energiei mai precizează că va elabora şi va înainta, în circuitul guvernamental, fundamentarea tehnică şi juridică necesară, în vederea analizării şi susţinerii propunerii la nivelul Guvernului şi, ulterior, în cadrul procedurii parlamentare, prin mecanismele prevăzute de legislaţia aplicabilă. De asemenea, se urmăreşte realizarea unui dialog instituţional cu comisiile parlamentare competente şi colaborarea cu parlamentarii din judeţul Hunedoara, precum şi cu deputatul Bogdan-Gruia Ivan, fost ministru al Energiei.

„Ministerul Energiei îşi reafirmă angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru identificarea şi susţinerea soluţiilor legislative şi administrative care să permită soluţionarea revendicărilor angajaţilor Complexului Energetic Valea Jiului S.A., cu respectarea cadrului legal aplicabil şi a responsabilităţilor ce revin conducerii societăţii”, susţine conducerea Ministerului.

Zeci de mineri, blocaţi în subteran

Protestul de la Vulcan s-a încheiat în cursul nopţii de miercuri spre joi, iar activitatea a revenit la normal, în urma asigurărilor primite de la oficialii de la Ministerul Energiei că revendicările vor fi soluţionate.

Protestul a început marţi dimineaţă, când minerii din schimbul de noapte, care urmau să iasă la suprafaţă la ora 6.00, s-au blocat în subteran, iar ulterior li s-au alăturat şi minerii din celelalte schimburi.

Ei au cerut să stea de vorbă cu cineva din conducerea Exploatării Miniere şi au spus că nu vor renunţa la protest până când nu vor primi asigurări că salariile lor vor rămâne cel puţin la nivelul celor pe care le-au avut la Mina Lupeni.

Aproximativ 50 de angajaţi au fost transferaţi de la Lupeni la Vulcan, în contextul procesului de închidere a exploatării Lupeni. Minerii au solicitat transferul pentru a-şi putea continua activitatea până la îndeplinirea stagiului de cotizare necesar pensionării şi au semnat în urmă cu o lună documentele aferente transferului, însă primele fişe de plată au provocat nemulţumirea legată de diferenţele salariale.

Editor : C.L.B.

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