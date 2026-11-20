Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale anunţă că începe reforma instituţiilor din subordine, prima structură vizată fiind Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” SA, al cărei acţionar unic este Casa Naţională de Pensii Publice. Va fi desfiinţată funcţia de director general adjunct, conducerea societăţii „TBRCM” SA urmând să fie asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat. De asemenea, numărul membrilor Consiliului de administraţie se reduce de la 5 la 3.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale face primul pas pentru eficientizarea cheltuielilor bugetare şi eliminarea risipei fondurilor publice şi demarează reorganizarea instituţiilor aflate în subordine. Prima structură vizată de acest amplu proces de reformă administrativă este Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” SA, al cărei acţionar unic este Casa Naţională de Pensii Publice”, anunţă, vineri, Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Concret, se desfiinţează funcţia de director general adjunct, iar conducerea societăţii „TBRCM” SA va fi asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat.

În acelaşi timp, numărul membrilor Consiliului de administraţie se reduce de la 5 la 3, măsurile urmărind simplificarea structurii de conducere şi eficientizarea procesului decizional.

„Am început procesul de reorganizare a instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii, cu un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor care nu se justifică, eliminarea structurilor redundante şi utilizarea responsabilă a banilor publici. Nu putem vorbi despre eficienţă în administraţie fără să ne uităm cu atenţie la modul în care sunt organizate instituţiile şi la costurile pe care le generează structurile de conducere. Prima măsură vizează TBRCM SA. Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societăţii şi reducem cheltuielile cu indemnizaţiile. Reforma nu se opreşte aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcţie şi fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală şi prin rezultate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre - Florin Manole.

Aceste măsuri au ca scop eliminarea cheltuielilor nejustificate cu indemnizaţiile, în contextul în care actuala structură organizatorică şi de conducere a societăţii cuprinde funcţii redundante sau funcţii fără un obiect de activitate., precizează reprezentanţii instituţiei.

În acelaşi timp, se urmăreşte menţinerea echilibrelor bugetare ale societăţii pentru asigurarea sustenabilităţii financiare pe termen mediu şi lung, precum şi a stabilităţii economice.

În urmă cu câteva zile, vicepremierul Marian Neacşu a anunţat că Guvernul îşi propune să îşi asume răspunderea, până la 15 martie, pe proiecte precum restructurarea companiilor de stat şi reorganizarea administrativă.

El a admis că restructurarea companiilor de stat este un proiect mai simplu decât reorganizarea administrativă, explicând că e posibil ca cele două proiecte să nu avanseze în acelaşi ritm.

Editor : B.E.