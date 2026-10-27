Ioana Ciocan a vorbit la Digi24 despre situația tabloului semnat de Nicolae Grigorescu și evaluat în prezent la 3,5 lei. Ministra Culturii a precizat că lucrarea aflată la muzeul din Ploiești va fi reevaluată de experți și a subliniat faptul că Ministerul pe care îl conduce recomandă ca obiectele din muzee să fie reevaluate o dată la 10 ani.

„Ce temă fabuloasă poate să fie această mică eroare de 3,5. Poate că, tot am interogat Institutul de Lingvistică, a trebuit să impunem și folosirea diacriticelor, pentru că noi mâncăm ciorbă de cocoș, nu ciorbă de cocos. Așa că scapă câteodată o virgulă, fie că o punem sub un „s”, fie că o punem unde nu trebuie”, a afirmat Ioana Ciocan.

„Este o eroare, bineînțeles că este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine, la 35.000 de lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat în 2005 toate acele zerouri, dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă, care bineînțeles că este ridicolă”, a precizat ministra Culturii.

Întrebată despre posibila dimensiune a fenomenului de „devalorizare” în urma denominării, Ioana Ciocan a spus că „ar fi grozav” dacă s-ar ști acest lucru.

„Ar fi grozav dacă am ști exact. Instituțiile publice au obligația să evalueze, să reevalueze bunurile pe care le au, bunurile culturale mobile, o dată la 10 ani. Acest lucru se poate face de către două entități. Odată, experții care sunt acreditați de către Ministerul Culturii sau ANEVAR, adică Asociația Națională a Evaluatorilor din România. Ambii pot să evalueze. Întrebarea este: cu ce buget se pot evalua aceste bunuri? Nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane și milioane de piese. Cum se face acest proces? Câți experți sunt, câți evaluatori sunt, câți sunt specializați în pictură, câți sunt în sculptură și care este intervalul de timp în care acest proces poate fi făcut? Cred că este extrem de simplu să arătăm cu degetul, să zicem: Prahova n-a făcut, Bucureștiul n-a făcut, Clujul n-a făcut. Dar, din păcate, absolut totul se se reduce la buget”, a punctat aceasta.

„Care este bugetul pe care noi îl putem pune la dispoziție ca oamenii aceștia să-și facă treaba? Sunt foarte mulți specialiști, sunt plini de bune intenții. Și ce am văzut eu în ultimele două săptămâni la Ministerul Culturii, am văzut intenții foarte bune, oameni care au rămas în sistem, în cultură, doar din pasiune. Pentru că salariile din muzee sunt cele mai mici din țară. Mai spun încă o dată: sunt cele mai mici din țară”, a subliniat Ioana Ciocan.

„Este vital pentru România ca acest segment extrem de fragil să supraviețuiască”

„Este absolut înfiorător ce se întâmplă (cu salariile – n.red.). Așa că, eu mi-am făcut datoria astăzi, chiar dacă Muzeul de Artă din Prahova nu este în subordinea Ministerului Culturii, este la Consiliul Județean, să-l sun pe domnul director și să-i spun că îl înțeleg, pentru că îi înțeleg pe toți. Sunt niște oameni care, cu niște resurse extrem de limitate, poate cu un computer vechi, au mutat o virgulă. Bineînțeles că este o tragedie că în acte o lucrare apare cu 3,5 lei. Bineînțeles că este o eroare umană, bineînțeles că va fi corectată și ceea ce îmi doresc eu este ca ANEVAR, dar și experții Ministerului Culturii să facă, împreună cu noi, încă un efort suplimentar și să aibă răbdare, să nu-și dea demisia, pentru că este vital pentru România ca acest segment extrem de fragil să supraviețuiască”, a continuat ministra Culturii.

Și pentru că tabloul a devenit faimos de câteva zile, Ioana Ciocan a spus că îi va propune directorului muzeului să expună lucrarea: „Am să-l sun mâine pe domnul director și am să-l încurajez să-l expună. Așadar, să atragă mai mulți vizitatori cu resurse minime la Muzeul Județean de Artă. Chiar merită văzut. Este superb. Este absolut superb. Toate lucrările de Nicolae Grigorescu sunt absolut superbe. Trebuie să mărturisesc că sunt absolut îndrăgostită de pictorul nostru național”.

„Inventarul nu se oprește. El se repetă”

„Inventarul nu se oprește. El se repetă între unu sau trei ani, unu sau șapte ani, depinde de cât de multe lucrări are muzeul respectiv. La anvergura unde avem sute și sute și sute de mii de lucrări, de obiecte, de piese, nu pot, bineînțeles, să fie inventariate într-un an. Poate că e un muzeu mic care reușește. Deci, inventarul se face constant, nu se oprește niciodată. Începe la 1882 și se termină în 4520. Nici reevaluarea nu trebuie să se oprească și de aceea recomandarea Ministerului Culturii, regula, este o dată la 10 ani”, a conchis Ioana Ciocan.

Citiți și:

VIDEO. Cum a ajuns un tablou de Nicolae Grigorescu să valoreze 3 lei și 50 de bani. Explicațiile directorului muzeului

Editor : Liviu Cojan