Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele Române”. Care a fost motivul deciziei

Data publicării:
sorin lucaci apele romane
Sorin Lucaci. Inquam Photos / Octav Ganea

Diana Buzoianu a anunțat, vineri, că l-a demis pe Sorin Lucaci din funcția de director al Administrației Naționale „Apele Române”. Ministra Mediului a adăugat că țara noastră a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, „bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.

„Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale «Apele Române», domnul Sorin Lucaci”, a scris Diana Buzoianu, vineri pe Facebook.

Ea a mai spus că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, „bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.

Citește și: Ministra Mediului a venit la Interviurile Digi24.ro. Explicații pe temele momentului: tăieri la Regia Pădurilor și Apele Române

„Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană”, a adăugat Buzoianu.

Ministra Mediului a mai anunțat că va fi un director interimar la „Apele Române”, în următoarele luni care va avea un mandat de reorganizare și transparentizare a instituției.

„Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, a conchis ea.

Citește și: Apele Române neagă întârzierile cu aplicația „Radarul Balastierelor”: Proiectul este implementat conform graficului

Editor : A.P.

