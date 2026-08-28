Ministra interimară de Externe, Oana Ţoiu, a inaugurat, vineri, împreună cu omoloaga letonă, Baiba Braze, sediul Ambasadei României la Riga. Potrivit MAE, evenimentul are loc într-un an aniversar pentru relaţiile bilaterale.

„Se împlinesc 105 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Letonia, precum şi 35 de ani de la restabilirea acestora, la 13 septembrie 1991, după redobândirea independenţei de către ţara nordică Deschiderea noului sediu consacră prezenţa diplomatică rezidentă a României în Republica Letonia, misiunea fiind condusă de ambasadorul Sergiu Nistor”, a subliniat MAE.

Oana Ţoiu a evocat legăturile istorice şi valorile comune care apropie cele două state, subliniind semnificaţia noii misiuni pentru aprofundarea cooperării bilaterale.

„Astăzi, prin deschiderea acestei noi misiuni diplomatice româneşti, nu celebrăm doar prietenia dintre România şi Letonia, ci privim cu încredere şi spre viitorul acesteia”, a afirmat ea.

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Conform MAE, prezenţa diplomatică permanentă la Riga creează condiţii pentru intensificarea dialogului politic, pentru extinderea cooperării sectoriale şi pentru consolidarea legăturilor economice dintre cele două state.

Schimburile comerciale bilaterale au crescut, mai mult decât dublu, în perioada 2022 - 2025, atingând în 2025 un nivel record de aproximativ 220 de milioane de euro, în creştere cu circa 35% faţă de anul precedent.

Conectivitatea directă dintre cele două capitale, asigurată din mai 2023 prin zboruri operate de airBaltic, susţine deopotrivă contactele economice, academice şi interumane.

România şi Letonia împărtăşesc evaluări similare privind provocările de securitate din regiune şi cooperează îndeaproape în cadrul NATO şi al Uniunii Europene. Noua misiune diplomatică va contribui la valorificarea potenţialului de cooperare identificat în domenii precum apărarea, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, tehnologiile avansate, energia şi agricultura, a menţionat MAE.

Programul vizitei Oanei Ţoiu a inclus, de asemenea, participarea, alături de omoloaga letonă, la o ceremonie de depunere de flori la Monumentul Libertăţii din Riga, simbol al statalităţii, unităţii naţionale, independenţei şi libertăţii Letoniei, ridicat în memoria celor căzuţi în lupta pentru independenţa ţării.

Ministrul interimar de Externe a vizitat şi Muzeul Ocupaţiei Letoniei, care prezintă istoria ţării în perioada 1940 - 1991, marcată de ocupaţiile sovietică şi nazistă. De asemenea, documentează impactul regimurilor totalitare asupra societăţii letone, suferinţele cunoscute de populaţie, precum şi rezistenţa acesteia în faţa puterilor de ocupaţie.

Ţoiu a mai vizitat Biblioteca Naţională a Letoniei, prilej cu care a donat volumul „Brâncuşi: Surse româneşti şi perspective universale”, care reflectă contribuţia excepţională a marelui sculptor la patrimoniul cultural universal.

Editor : C.L.B.