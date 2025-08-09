Live TV

Video Miniștrii de Externe din UE, discuții înainte de întâlnirea Trump – Putin. Oana Țoiu: O conversație care are implicații asupra Europei

Data actualizării: Data publicării:
Oana Toiu
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. FOTO: MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că a discutat în grupul miniștrilor de externe ai UE despre poziționarea Uniunii privind viitoarea discuție pentru pacea în Ucraina dar și despre procesul ulterior de reconstrucție a statului. „Este în primul rând o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Rusia”, a afirmat aceasta.

„Astăzi am avut mai multe discuții în grupul miniștrilor de externe din cadrul UE privind poziționarea UE în viitoarea discuție pentru pace, în procesul ulterior de reconstrucție. Este în primul rând o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Dar indirect este o conversație și despre Europa, care are implicații și asupra UE. Vrem să avem un potențial punct de vedere comun în această direcție”, a precizat Oana Țoiu.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Citește și: Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA  

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
5
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă de-a dreptul neverosimilă
Digi Sport
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă de-a dreptul neverosimilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
US State Alaska Political Map with capital Juneau, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling.
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
untold
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții...
Ultimele știri
O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega de pe un pod din Timișoara. Accidentul, posibil făcut intenționat
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în România: „Nu putem să avem acest standard dublu”
Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avansul forțelor rusești pe frontul de Est din Ucraina.
Rusia avansează în Donețk și anunță preluarea unui sat din regiunea ucraineană
Oana Toiu
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu: „Poveștile de succes se scriu mai greu”
oana toiu cernauti
Românii din Cernăuți îi cer Oanei Țoiu să protejeze școlile cu predare în limba română. Ce spune ministra de Externe
oaia toiu da mana cu ministrii de externe ai molodovei si ucrainei
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre”
A submarine cable cross section showing the different cores, including flowline, power and signal.
MAE: România se alătură partenerilor din UE și SUA pentru protejarea cablurilor submarine
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
De ce China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ. Motivul e unul de-a dreptul surprinzător
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Tânăr sfâșiat în larg de un rechin. Cum a reușit să scape cu viață din colții fiarei. Imagini șocante
Adevărul
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi Sport
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
Adevarul
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată...
Newsweek
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT
Digi FM
Emma Thompson, apariție rară pe covorul roșu alături de fiica sa. Gaia are 25 de ani și a cucerit toate...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”