Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că a discutat în grupul miniștrilor de externe ai UE despre poziționarea Uniunii privind viitoarea discuție pentru pacea în Ucraina dar și despre procesul ulterior de reconstrucție a statului. „Este în primul rând o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Rusia”, a afirmat aceasta.

„Astăzi am avut mai multe discuții în grupul miniștrilor de externe din cadrul UE privind poziționarea UE în viitoarea discuție pentru pace, în procesul ulterior de reconstrucție. Este în primul rând o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Dar indirect este o conversație și despre Europa, care are implicații și asupra UE. Vrem să avem un potențial punct de vedere comun în această direcție”, a precizat Oana Țoiu.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Citește și: Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA

Editor : Alexandru Costea