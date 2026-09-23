Miniștrii din Guvernul Mureșan vor fi audiați luni sau marți. Premierul desemnat: Programul de guvernare, prezentat în câteva zile

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, miercuri, că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlament programul de guvernare şi echipa de miniştri iar obiectivul este ca luni şi marţi să fie audierea miniştrilor, urmând a solicita 60 de minute pentru fiecare dintre membrii Cabinetului.

„Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlamentul României programul de guvernare şi echipa de miniştri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi, să avem audierea ministrilor în comisiile de specialitate şi votul în plen. Voi solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute şi voi solicita acest lucru din două motive. În primul rând, pentru ca miniştrii pe care îi propun să îşi poată arăta competenţa în comisiile de specialitate şi, în al doilea rând, din respect faţă de Parlamentul României. Consider că audierea, aşa cum a avut loc în trecut, pe repede-nainte, de 30 de minute, nu dă şansa nici miniştrilor să-şi prezinte programul, nici parlamentarilor să avizeze întrebările legitime pe care, cu siguranţă, le au”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan.

El a menţionat că „este evident că perioada de instabilitate politică a fost mult prea lungă în România şi votul privind acest guvern este singura garanţie de încheiere a crizei politice în momentul de faţă”.

„Dacă acest guvern va fi învestit, criza politică se va încheia. Avem agenţii de rating care vor veni zilele următoare în România şi vrem să ne prezentăm ca un stat stabil din punct de vedere politic, predictibil şi cu un plan de creştere pentru oameni, cu un plan de dezvoltare”, a subliniat premierul desemnat.

Editor : A.C.