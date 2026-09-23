Live TV

Miniștrii din Guvernul Mureșan vor fi audiați luni sau marți. Premierul desemnat: Programul de guvernare, prezentat în câteva zile

Data actualizării: Data publicării:
muresan abrudean pnl parlament
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, miercuri, că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlament programul de guvernare şi echipa de miniştri iar obiectivul este ca luni şi marţi să fie audierea miniştrilor, urmând a solicita 60 de minute pentru fiecare dintre membrii Cabinetului.

„Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlamentul României programul de guvernare şi echipa de miniştri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi, să avem audierea ministrilor în comisiile de specialitate şi votul în plen. Voi solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute şi voi solicita acest lucru din două motive. În primul rând, pentru ca miniştrii pe care îi propun să îşi poată arăta competenţa în comisiile de specialitate şi, în al doilea rând, din respect faţă de Parlamentul României. Consider că audierea, aşa cum a avut loc în trecut, pe repede-nainte, de 30 de minute, nu dă şansa nici miniştrilor să-şi prezinte programul, nici parlamentarilor să avizeze întrebările legitime pe care, cu siguranţă, le au”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan.

El a menţionat că „este evident că perioada de instabilitate politică a fost mult prea lungă în România şi votul privind acest guvern este singura garanţie de încheiere a crizei politice în momentul de faţă”.

„Dacă acest guvern va fi învestit, criza politică se va încheia. Avem agenţii de rating care vor veni zilele următoare în România şi vrem să ne prezentăm ca un stat stabil din punct de vedere politic, predictibil şi cu un plan de creştere pentru oameni, cu un plan de dezvoltare”, a subliniat premierul desemnat.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
4
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Arnaud Denis 2
5
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
Digi Sport
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
Daniel Dăianu avertizează că alegerile anticipate pot duce la retrogradarea României: „Ne jucăm cu focul”
ponta
Victor Ponta nu-i dă șanse lui Siegfried Mureșan să treacă de Parlament: „Cred că nici el nu vrea să fie votat”
mihai fifor
Mihai Fifor spune că PSD „nu va vota Guvernul Mureșan”: „Suntem însă foarte interesați să vedem programul de guvernare propus de PNL”
Screenshot 2026-09-23 133107
Victor Ponta lansează scenariul Grindeanu-Simion, dacă Guvernul Siegfried Mureșan eșuează
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_012_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Muresan exclude creșterea de taxe și impozite în mandatul său. Ce spune despre mărirea pensiilor și salariilor
Recomandările redacţiei
monede euro
Euro a atins un nou maxim istoric față de leu. Moneda europeană este...
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan propune un Guvern cu trei vicepremieri. „Singurul...
benzinarie motorina pompa carburanti
Record istoric la pompă: benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru...
European,Truck,Driving,On,The,Asphalt,Road,In,Rural,Landscape
Transportatorii cer amânarea aplicării sistemului electronic TollRo...
Ultimele știri
China a lansat patru misiuni spaţiale diferite în interval de 45 de ore. Toate patru şi-au îndeplinit cu succes obiectivele
„Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina”, susține președintele unei țări NATO și UE
Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde € pentru Ungaria. Câți bani mai are Budapesta de recuperat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui...
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gabriela Ruse, dezgustată de ce s-a întâmplat după victoria cu Lys, de la Seul
Pro FM
Theo Rose recunoaște cât de tare o consumă cariera: "Vomit, nu dorm, mă enervez". Fiul și soțul sunt liniștea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Siegfried Mureșan anunță creșteri de pensii și de salarii. Despre ce sume ar putea fi vorba
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...