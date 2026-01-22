Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate

România este reprezentată la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete, informează MAE.

Delegația României la World Economic Forum (WEF) 2026 de la Davos a desfășurat o agendă intensă în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Externe.

Prezența simultană a trei miniștri ca vorbitori oficiali permite o contribuție relevantă în dezbaterile globale despre competitivitate energetică, investiții străine, coeziune socială și securitate pe Flancul Estic.

Diplomație pragmatică și securitate regională

MinistraAfacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenții în două paneluri.

În sesiunea „Staying Grounded in an Age of Uncertainty”, ea a subliniat importanța unei diplomații pragmatice și a poziționării României ca țară dispusă să împărtășească experiența sa.

„România și-a mărit de zece ori Produsul Intern Brut într-o singură generație și are experiența de a gestiona schimbări rapide în economie și societate”, a spus Țoiu.

În panelul „Can Russia sustain a wartime economy?”, ministra de Externe a analizat impactul economiei de război asupra stabilității regionale și a evidențiat rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră, susținând fluxurile comerciale, producția de energie și aspirațiile europene ale statelor din regiune.

Agenda Oanei Țoiu a inclus întâlniri strategice cu premieri, miniștri de externe, delegația Congresului SUA și experți din comunitatea de securitate și mediul academic. Ministra a discutat cu Mark Rutte, secretar general NATO, Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova,, Ignazio Cassis, Consilier Federal al Elveției, David van Weel, ministrul de externe al Țărilor de Jos. Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei și Svetlana Tihanovskaia, liderul forțelor democratice din Belarus.

De asemenea, a avut întrevederi cu comisari europeni și directori ai organizațiilor internaționale NATO, OSCE, Agenția Spațială Europeană și UNESCO.

Investiții și politici economice

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a participat la sesiunea „How Housing Became a Bottleneck”, unde a explicat:

„Investițiile în infrastructura locativă generează un efect multiplicator semnificativ în economie și susțin mobilitatea forței de muncă.”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, urmează să vorbească în panelul „Can Europe Compete on Clean Power?”, despre competitivitatea industrială a Europei în tranziția către energia verde.

Delegația României își continuă programul cu întâlniri dedicate atragerii de investiții și consolidării parteneriatelor economice strategice, subliniind relevanța României în dezbaterile globale și regionale.

