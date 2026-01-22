Live TV

Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate

Data publicării:
pislaru toiu ivan
Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu și Bogdan Ivan, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Foto: MAE
Din articol
Diplomație pragmatică și securitate regională Investiții și politici economice

România este reprezentată la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete, informează MAE.

Delegația României la World Economic Forum (WEF) 2026 de la Davos a desfășurat o agendă intensă în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Externe.

Prezența simultană a trei miniștri ca vorbitori oficiali permite o contribuție relevantă în dezbaterile globale despre competitivitate energetică, investiții străine, coeziune socială și securitate pe Flancul Estic.

Diplomație pragmatică și securitate regională

MinistraAfacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenții în două paneluri.

În sesiunea „Staying Grounded in an Age of Uncertainty”, ea a subliniat importanța unei diplomații pragmatice și a poziționării României ca țară dispusă să împărtășească experiența sa.

„România și-a mărit de zece ori Produsul Intern Brut într-o singură generație și are experiența de a gestiona schimbări rapide în economie și societate”, a spus Țoiu.

În panelul „Can Russia sustain a wartime economy?”, ministra de Externe a analizat impactul economiei de război asupra stabilității regionale și a evidențiat rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră, susținând fluxurile comerciale, producția de energie și aspirațiile europene ale statelor din regiune.

Agenda Oanei Țoiu a inclus întâlniri strategice cu premieri, miniștri de externe, delegația Congresului SUA și experți din comunitatea de securitate și mediul academic. Ministra a discutat cu Mark Rutte, secretar general NATO,  Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova,, Ignazio Cassis, Consilier Federal al Elveției, David van Weel, ministrul de externe al Țărilor de Jos. Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei și Svetlana Tihanovskaia, liderul forțelor democratice din Belarus.

De asemenea, a avut întrevederi cu comisari europeni și directori ai organizațiilor internaționale NATO, OSCE, Agenția Spațială Europeană și UNESCO.

Investiții și politici economice

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a participat la sesiunea „How Housing Became a Bottleneck”, unde a explicat:

„Investițiile în infrastructura locativă generează un efect multiplicator semnificativ în economie și susțin mobilitatea forței de muncă.”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, urmează să vorbească în panelul „Can Europe Compete on Clean Power?”, despre competitivitatea industrială a Europei în tranziția către energia verde.

Delegația României își continuă programul cu întâlniri dedicate atragerii de investiții și consolidării parteneriatelor economice strategice, subliniind relevanța României în dezbaterile globale și regionale.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
2
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
4
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump zelenski
Volodimir Zelenski avertizează în discursul de la Davos: Ucraina trăiește „Ziua Cârtiței” de săptămâni, luni, ani sub agresiunea Rusiei
bancnote de 100 de lei
Percheziții la fosta contabilă MAE acuzată că a delapidat 8 milioane de lei. Schema prin care banii au ajuns la fostul ei iubit
groenlanda protest trump
„Minte”: Anunțul lui Trump, întâmpinat cu neîncredere în Groenlasnda
incendiu davos
Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată
Emmanuel Macron
Ochelarii stil „Top Gun” purtaţi de preşedintele Franței au făcut senzație în presa mondială. „Trump: Fii atent... Macron este aici”
Recomandările redacţiei
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra...
george simion si vladimir jirinovski taie toruri in forma unor tari: groenlanda si ucraina - colaj
Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un...
Plenary session of the European Parliament
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei...
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să...
Ultimele știri
Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie
Două femei din Dolj, care locuiau în Italia, au fost date dispărute de familii. Poliția cere ajutor pentru a le găsi
Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații...
Adevărul
Legea cumulului pensiei cu salariul 2026: cine este vizat și ce pensii nu se reduc. Clarificări oficiale
Playtech
Cât costă să faci o casă de 100 de mp în 2026: experienţele românilor cu preţurile reale
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
WTA a reacționat, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka
Pro FM
De ce nu își dorește Alina Sorescu o nouă relație după divorț: „Este în continuare o perioadă complicată”
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
Cum pot avea pensionarii un câștig de 8.000 de lei la pensie timp de 5 ani după pensionare? Ce reguli sunt?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat