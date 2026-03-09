Live TV

Ministrul Agriculturii, chemat în Senat pe 18 martie să explice scumpirea alimentelor. USR: măsurile Guvernului cresc prețurile la raft

Data publicării:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Critici privind plafonarea adaosului comercial Dispute privind datele despre mărcile proprii USR: „O propunere bazată pe cifre eronate va face mai mult rău industriei românești”

Conducerea Senatului a aprobat, luni, chemarea lui Florin Barbu la „Ora Guvernului”, în plenul din 18 martie. Ministrul Agriculturii este chemat de USR să ofere explicații despre măsurile care ar putea duce la creșterea prețurilor alimentelor la raft.

Astfel Biroul permanent al Senatului a aprobat cererea USR de convocare a ministrului Agriculturii. Reprezentanții partidului susțin că unele măsuri promovate de Ministerul Agriculturii, prezentate drept soluții pentru reechilibrarea relațiilor comerciale, ar putea limita accesul românilor la produse alimentare mai ieftine, potrivit comunicatului de presă.

Critici privind plafonarea adaosului comercial

USR afirmă că măsurile de plafonare a adaosului comercial pot avea efecte adverse. Potrivit partidului, limitarea adaosului pentru anumite produse ar putea duce fie la scumpirea altor produse din afara listei de bază, fie chiar la dispariția unor produse de pe piață.

Un raport al Consiliul Concurenței din noiembrie 2025 ar confirma acest mecanism, potrivit USR. Documentul arată că scăderea prețurilor la unele produse poate fi compensată prin majorarea prețurilor la alte produse din coșul de consum, ceea ce afectează puterea de cumpărare a populației.

Citește și: Alimentele de bază s-ar putea scumpi din nou în această lună. Consultant fiscal: „Costurile mai mari se vor vedea direct la raft”

Dispute privind datele despre mărcile proprii

USR contestă și unele date prezentate de ministrul Agriculturii în legătură cu produsele marcă proprie ale retailerilor. Potrivit partidului, ministrul ar fi susținut că aceste produse reprezintă 53% din vânzări, în timp ce datele reale ar indica o pondere de 33,8% pentru produsele alimentare.

De asemenea, USR afirmă că ministrul a declarat că doar 43% dintre aceste mărci sunt românești, în timp ce raportul Consiliului Concurenței arată că 48,8% dintre produsele alimentare marcă proprie provin de la producători români.

Citește și: România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu 8,5% în ianuarie 2026, de peste patru ori față de media europeană

USR: „O propunere bazată pe cifre eronate va face mai mult rău industriei românești”

Deputatul USR Sebastian Cernic a criticat inițiativele ministerului și a explicat motivele convocării ministrului la Senat.

„O propunere bazată pe cifre eronate va face mai mult rău industriei românești: vor fi închise anumite linii de producție, vor fi dați afară români care lucrează în domeniu, producătorii vor fi nevoiți să caute alți cumpărători, iar clienții vor plăti prețuri mai mari pentru același timp de produs, poate chiar din import. În plus, vor crește prețurile din cauza cheltuielilor cu transportul, promovarea și energia consumată. Acesta nu este patriotism, ci pare a fi o încercare de a aduce mai multe produse de import în marile lanțuri de magazine în detrimentul românilor”, a declarat Cernic, conform sursei citate.

În adresa transmisă Biroului permanent al Senatului, USR îi solicită ministrului Florin Barbu să prezinte datele care au stat la baza măsurilor de plafonare a prețurilor pentru unele produse.

Totodată, partidul cere clarificări dacă ministrul a avut mandat din partea Guvernului și avizul Consiliului Concurenței pentru propunerea făcută în cadrul Consiliului AgriFish privind limitarea produselor marcă proprie ale retailerilor la maximum 20% din volumul total de la raft.

Editor : Ana Petrescu

