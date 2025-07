Ministrul Alexandru Nazare: Amânarea măsurilor fiscale ar fi avut un impact devastator în toamnă

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe pe teme de agricultură, că adoptarea pachetului de măsuri fiscale ne menţine libertatea de decizie economică şi de finanţare de pe pieţe, iar o amânare a acesteia ar fi avut un impact devastator în toamnă.

„Este vorba, practic, de un demers de recredibilizare a României. E un semnal foarte puternic pe care îl dăm noi, că vrem să avem o abordare complet diferită în modul în care ne gestionăm finanţele publice. Este doar un prim pas în acest sens şi, din nefericire, nu aveam alternative în privinţa luării acestor măsuri. Alternativele ar fi fost mult mai dificile. Adică, măsurile, dacă le-am fi amânat acum, ar fi avut un impact dublu, devastator din punctul meu de vedere, în toamnă, în nişte condiţii mult mai grele, pentru că adoptarea astăzi a acestui pachet ne menţine libertatea de decizie economică şi ne menţine libertatea de finanţare de pe pieţe. Poate părea puţin lucru, dar este o condiţie necesară. Nu este şi suficientă. Contează ce vom face de acum încolo, pentru că trebuie să facem de acum încolo mult mai mult cu bani mai puţini, din cauza situaţiei în care suntem”, a declarat ministrul într-o intervenţie online.

Acesta a precizat că nu a putut fi prezent fizic la eveniment, întrucât încă se lucrează la amendamentele depuse luni dimineaţa la primul pachet de măsuri adoptat vineri în şedinţa de Guvern, urmând să aibă loc o nouă şedinţă a Executivului pentru analiza şi aprobarea lor.

Nazare a transmis că trebuie „să schimbăm viteza cu care facem lucrurile”. În plus, el a subliniat că va face demersuri pentru relansarea creditării în sectorul agricol.

„Eu cred că, având ajutorul sectorului privat care a dus, duce şi va duce, de fapt, România înainte şi duce greul, putem face acest lucru având un alt tip de deschidere, să preluăm ideile creative care vin din mediul de business şi să le adoptăm repede. Deci, trebuie să schimbăm viteza cu care facem lucrurile şi cred că putem, cel puţin în zona de agricultură, pe mecanisme noi de finanţare, pe zona de digitalizare, pe sustenabilitate, pe biosecuritate, pe tehnicile procesării, încurajarea procesării şi, bineînţeles, stimularea reală a exportului. Să facem lucrurile să meargă mai bine, sau în orice caz mai bine. Eu, în calitatea mea de ministru al Finanţelor, o să fac tot ce pot să conving zona bancară să relansăm creditarea şi să creăm mecanisme şi instrumente noi de finanţare a agriculturii”, a spus şeful de la Finanţe.

În opinia acestuia, cu măsurile fiscale actuale şi cele viitoare, până la finalul anului viitor situaţia economică a României poate fi stabilizată.

„Trebuie să ne orientăm foarte serios în privinţa stimulării investiţiilor, iar aici nu vorbesc neapărat de banii de la bugetul de stat, care vreau să spun foarte clar că vor fi mult mai puţini, nu doar anul ăsta, ci şi anul viitor, dar, luând aceste măsuri de încurajare a investiţiilor, preluând ideile de la mediul privat, eu cred că într-un interval care sigur va depăşi şi anul acesta, dar până la finalul anului viitor, cu toate aceste măsuri luate şi cu celelalte pachete pe care le avem în vedere pentru acest an, putem să stabilizăm situaţia şi să creăm o bază solidă pe care să construim cu totul altfel economia. Nu puteam să construim etaje superioare cu o fundaţie vulnerabilă, pentru că atunci am fi avut probleme mult mai grave mai târziu. Ca atare, cred că este un pas foarte important şi foarte aşteptat de pieţe, de Comisia Europeană şi cred că dă un semnal major de schimbare”, a susţinut acesta.

„Nu existau alternative”

Ministrul Finanţelor a admis că acest pachet de măsuri fiscale nu este perfect şi nici nu poate să mulţumească pe toată lumea, dar nu existau alternative.

„E adevărat că nu este, nu va fi un pachet perfect şi în niciun caz nu va mulţumim pe toată lumea, pentru că nu are cum să mulţumească pe toată lumea, dar, având în vedere creşterile de cheltuieli la toate capitolele şi creşterea de deficit din ultimii patru ani, niciun guvern responsabil astăzi nu va avea alte alternative decât să acţioneze aşa. Încă o dată, îmi menţin disponibilitatea de a discuta cu toată zona de business din agricultură, pe zona de creştere a procesării şi pe zona de stimulare a exportului”, a arătat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, investiţiile trebuie să continue, dar trebuie regândit modul în care se fac şi urmărit impactul lor.

„În mod cert investiţiile trebuie să continue, dar trebuie să regândim modul în care aceste investiţii se fac, să avem un impact clar al programelor, să avem un impact clar al modului în care se cheltuiesc banii. Nu mai puteam să cheltuim bani fără să ştim exact ce impact au şi, mai mult decât atât, şi fondurile europene pentru agricultură, renegocierea fondurilor din agricultură care are loc în acest moment trebuie să plece de la nişte baze cuantificabile. Am investit nişte bani într-o zonă, ce impact am avut, să încercăm să canalizăm resursele pe care le avem mult mai bine decât am făcut-o până acum, iar asta nu înseamnă o tăiere a investiţiilor, ci o redirecţionare a investiţiilor unde este cu adevărat un impact, pentru că deficitul balanţei comerciale este enorm. Noi nu putem reduce acest decalaj altfel decât ţintind, prioritizând investiţii în zone cu înalt potenţial pe fiecare sector în parte”, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a participat, luni, la conferinţa „Investiţii în agricultură, strategie pentru viitor”, organizată de Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România (ACEBOP) şi ProAgro (ACEBOP), în parteneriat cu Carmistin The Food Company.

Editor : C.L.B.