Ministrul Apărării, despre atacurile cu drone rusești în zona Deltei Dunării: N-avem încă un zid. Acel „drone wall” este o utopie

Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre apărarea României în cazul atacurilor ruseși din Ucraina, aproape de frontiera României. Ministrul Apărării spune că apărarea împotriva acestor aparate „ne-a reușit”, dar precizează că îi este greu să vorbească despre un sistem care să „acopere tot”.

Întrebat de atacurile cu drone ale rușilor la gurile Dunării și care intră în spațiul aerian al României, ministrul Apărării spune că vede o constantă.

„E în funcție de condiții meteo. Adică în ultimele trei-patru zile n-au mai fost, pentru că poate și din cauza condițiilor meteo. E o chestiune care e foarte fină, pentru că miza acestor atacuri sunt porturile de la Dunăre ale Ucrainei, adică la 100-200 de metri de malul românesc. Noi vedem dronele astea venind, de obicei din zona Mării Negre, Insula Șerpilor. Se văd pe radarele noastre. E o analiză foarte milimetrică, dacă estimezi că se opresc la portul Dunării, pe malul drept sau vin pe malul stâng, nu mai ai capacitate de reacție. Dacă o vezi că începe să treacă Dunărea, că e o secundă, probabil că și mai puțin. În funcție de tipul de dronă care zboară și atunci militar, există niște scenarii pe care până acum le-am văzut funcționând”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării spune că există aparatură la sol care poate să țintească drona și să o doboare dacă vine pe sectorul în care aparatura respectivă poate trage. Există situații care în funcție de analiza militară, cinetică tipului dronei impune ridicarea avioanelor de vânătoare pentru a preveni. Până acum, avioanele de vânătoare au prevenit.

„A fost cazul acelor drone care au fost descoperite, și s-a făcut o analiză. Au venit din Rusia, a venit cineva cu ele rutier și le-a ridicat de pe teritoriul României. A fost drona aceea la Vaslui, a mai fost una, eram eu ministru. Au descoperit-o la Câmpul Lung, într-o pădure, la o partidă de vânătoare și s-a descoperit că era de luni de zile acolo, că s-a făcut o analiză electronică. Există scenariile astea.

„Mișcăm dispozitivele de la sol în funcție de cum vedem că se întâmplă și pe partea cealaltă a Dunării”

„Noi vedem frecvența asta mai mare, pentru că intensitatea cu care ucrainienii sunt atacați la porturi de Dunăre este mai mare decât la granița, nu știu, în altă zonă a graniței cu alte țări, radarele pe care noi le avem... E complicat, ca la orice altitudine să poată acoperi toată lungimea de 649,5 km cât avem noi graniță cu Ucraina, pentru că e o chestiune fizică, de relief, de înălțimi de undă, reflectată militar. Preocuparea este să avem o gardă pe zona populată și mișcăm dispozitive în funcție de cum observăm că se mișcă și partea din Rusia care atacă zona din Ucraina. Până acuma ne-a reușit. Nu s-a întâmplat să fie un atac asupra unei zone populate din România”, a adăugat Miruță.

„Păi, ce am primit eu, întrebând și eu despre acest sistem, este că este operabil, însă integrarea în sistemul național mai are de lucru. E greu să vă răspund, însă să știți că discutăm nu de un sistem care să acopere tot. Adică nu vom spune că a doua zi nu mai e nicio problemă.

N-avem încă un zid. Polonia nu are zid, nici în țările nordice. Acel drone wall, în care cineva ca într-un joc pe calculator face o perdea prin care nu mai trece absolut nimic, este o utopie. Așa ceva nu există, însă da, urmărim foarte atent și până acuma ne-a reușit. Protejăm zonele populate, mișcăm dispozitivele de la sol în funcție de cum vedem că se întâmplă și pe partea cealaltă a Dunării și care este strategia Federației Ruse de atac asupra Dunării. Există escadrile în permanență de avioane de vânătoare care pentru anumite scenarii sunt ridicate de la sol. Acoperim o bună parte din situații”, a conchis ministrul.

