Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber

ionut mosteanu
Foto: Profimedia

Ionuţ Moşteanu a declarat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca ea să intre în politică. Despre postarea acesteia în care îl critica pe Donald Trump, ministrul USR al Apărării a precizat că Gheorghiu „a avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice”.

„Mă bucur foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să facă acest pas. Este esenţial pentru ţara noastră şi pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu să intre în politică şi îi mulţumesc pentru că a făcut acest pas. Odată cu intrarea în politică îţi cer oamenii demisia. Face parte din democraţie. Şi mie mi-o cer, şi eu la rândul meu am cerut-o altor politicieni. Este parte din jocul democratic. N-are nicio legătură. Lucrurile nu sunt interconectate. A avut o opinie de cetăţean, la momentul ăla era cetăţean, un cetăţean liber de orice constrângeri politice”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, întrrbat cum vede numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, în contextul în care l-a criticat pe Trump, într-o conferință de presă susținută miercuri la sediul MApN.

El consideră că este normal să existe opinii diverse în societate și este un lucru sănătos, chestionat despre criticile lui Gheorghiu la adresa liderului de la Casa Albă.

„Cred că noi ca societate ne facem bine dacă oameni ca Oana Gheorghiu intră în politică. Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi decât mulţi politicieni care au avut frâiele acestei ţări şi putere politică mulţi ani de zile. Oana a făcut asta din poziţia ei de societate civilă şi a construit un spital. Nu ştiu câţi politicieni pot să spună, care au spart bugete de miliarde de-a lungul anilor, că au făcut acest lucru. Faptul că oameni ca Oana vin în politică este un plus pentru România, pentru societatea românească şi îmi doresc să reziste acestui val. A avut la un moment dat o opinie de simplu cetăţean, cum mulţi oameni o au, la un anumit moment şi de aici încolo sunt sigur că ne va reprezenta cu fruntea sus”, a explicat ministrul Apărării.

Moşteanu a mai spus că şi-ar dori „să vină o mie de oameni ca Oana Gheorghiu în administraţia şi în politica românească şi atunci o să ne facem foarte bine ca ţară”.

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să retragă propunerea făcută de prim-ministru pentru ocuparea funcției de vicepremier de către Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, „pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”. 

Oana Gheorghiu a explicat că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate „ într-un context emoţional foarte încărcat”. Ea a dat asigurări că, dacă va fi numită, va susţine cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu. Șeful Executivului a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.

Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
