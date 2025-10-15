Live TV

Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”

Data publicării:
1_Întrevedere bilaterală a ministrului apărării cu omologul spaniol
Ionuț Moșteanu și Margarita Robles Fernández. Foto: MApN

Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, prezent la Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernández. Ministrul român a apreciat participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă al NATO dislocat în România, precum şi profesionalismul forţelor aeriene în executarea misiunilor de poliţie aeriană, potrivit unui comunicat al MApN.

Discuţiile au vizat problematicile curente de pe agenda Alianţei şi a Uniunii Europene, precum şi aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, conform sursei citate.

„În ceea ce priveşte agenda NATO, cei doi oficiali au abordat teme de actualitate cu privire la consolidarea posturii aliate de pe flancul estic al Alianţei, securitatea în regiunea Mării Negre şi contracararea omnidirecţională a riscurilor şi ameninţărilor. Ministrul apărării naţionale a adresat mulţumiri omologului său pentru angajamentul Spaniei, în cadru aliat, faţă de regiunea Mării Negre şi a declarat că apreciază în mod deosebit participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă al NATO dislocat în România, precum şi profesionalismul forţelor aeriene în executarea misiunilor de poliţie aeriană, contribuţii care consolidează securitatea regională şi postura aliată pe Flancul Estic”, conform sursei citate.

Cei doi miniştri au apreciat necesitatea coordonării eforturilor în vederea consolidării stabilităţii şi securităţii Alianţei, având în vedere evoluţiile războiului din Ucraina. Acesta a indicat, totodată, nevoia continuării sprijinirii partenerilor vulnerabili din regiunea Mării Negre. De asemenea, oficialii au discutat despre stabilitatea din vecinătatea sudică a NATO şi nevoia dialogului cu partenerii din această zonă.

„În cadrul angajamentelor operaţionale derulate sub egida Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene cei doi oficiali au evidenţiat buna colaborare dintre forţele armate române şi spaniole în cadrul misiunilor şi operaţiilor, cu accent pe operaţia navală EUNVFOR ATALANTA, pentru care Spania asigură Comandamentul Operaţional, şi misiunea de instruire a UE în Republica Centrafricană (EUTM RCA), a cărei comandă este asigurată de România.

Întrevederea a reconfirmat voinţa politică de a avansa cooperarea bilaterală în cadrul efortului aliat, cu accent pe rezultate concrete, şi de a asigura complementaritatea operaţională şi contribuţii coordonate la securitatea euroatlantică.

În context, ministrul român al apărării a subliniat importanţa consolidării interoperabilităţii şi a instruirii în comun, precum şi deschiderea pentru extinderea cooperării în domenii de interes comun, inclusiv din perspectiva oportunităţilor de colaborare în domeniul industriei de apărare şi a instrumentului financiar SAFE”, menţionează Ministerul Apărării.

