Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau din uzină”

radu miruta la o sedinta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, a explicat numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu. Actualul ministru USR al Apărării a afirmat că acesta a arestat 17 oameni care furau de la Sadu și a fost premiat de două ori „Polițistul Anului”.

„Un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiţi cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo”, a explicat Radu Miruţă, miercuri pentru Cotidianul.

Radu Miruţă a spus că a vizitat uzina pe vremea când era ministrul al Economiei, iar că „lucrurile merg foarte prost acolo”.

„Vizitând fabrica, am văzut un moment în care toată lumea a fost foarte îngrijorată că, pentru singura dată în istoria, cred că post-decembristă, cineva a venit şi a arestat vreo 17 oameni pentru că furau din uzină. Mi-a rămas în cap şi am plecat mai departe”, a adăugat Radu Miruţă.

El a relatat că a vorbit cu ministrul Economiei Irineu Darău, care i-a spus că Viorel Salvador Caragea îndeplineşte toate condiţiile legale.

„Eu nu știu toate caracteristicile acestui om, dar din punctul meu de vedere, un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiți cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo…strict judecând din punctul ăsta de vedere, nu cred că este de ajutor celor care sunt cu ochii spre a fura în continuare din fabrica aceea.

Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, a explicat ministrul Apărării.

O numire „pe criterii profesionale”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și un simpatizant al AUR, potrivit G4media.

Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

„Decizia de numire a domnului Viorel Caragea a fost luată ținând cont studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică. Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă (!) chiar de la Sadu. Nu există niciun fel de suspiciuni de integritate a domnului Caragea. Apartenența politică sau opiniile politice personale ale dânsului nu sunt un criteriu de evaluare. MEDAT va urmări obiectiv activitatea și rezultatele dânsului în rolul său de administrator special la Sadu, remunerat cu aproximativ 3.000 lei”, a transmis ministrul Irineu Darău, după ce Digi24.ro i-a solicitat un punct de vedere.

Caragea a susținut, pentru G4media, că a aplicat la interviu în urmă cu două luni, iar numirea sa este „pe criterii profesionale”.

„M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Viorel Salvador Caragea, pentru G4Media.ro.

