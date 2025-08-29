Live TV

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: „România trebuie să aibă un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor”

Data publicării:
539771282_1295772635474014_5650844129751218922_n
Ministrul Ionuţ Moşteanu, la reuniuniea din Danemarca a miniştrilor Apărării din statele UE. Foto:Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a arătat că în cadrul reuniunii din Danemarca a miniştrilor apărării din statele UE a susţinut direcţiile esenţiale pentru securitatea României şi a Europei.

„Am susţinut flexibilizarea legislaţiei pentru a urgenta investiţiile în capacităţile industriei de apărare. Europa şi România trebuie să îşi dezvolte industria de apărare pentru a face faţă unei viitoare ameninţări. Trebuie să avem un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor. Obiectivul este clar: să construim noi fabrici şi parteneriate în România”, a declarat Moşteanu, potrivit unei postări pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Apărării a susţinut simplificarea mecanismelor de evaluare pentru ca finanţarea prin SAFE să devină un model de succes şi m cerut alocarea unor fonduri substanţiale pentru mobilitatea militară - drumuri, autostrăzi, poduri, căi ferate şi capacităţi intermodale cu utilizare duală.

„Am discutat desigur şi despre Ucraina şi despre efortul comun pe care îl facem pentru a o sprijini, pentru că Ucraina este acum prioritatea apărării europene. Doar împreună putem asigura securitatea continentului”, a mai spus Moşteanu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
5
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul Bolojan a aprobat parțial Pachetul 2 de măsuri fiscale...
Bogdan Ivan.
Cum se explică facturile duble la curent. Ivan: România importă la...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor: Pachetul 2 de măsuri fiscale corectează...
amara
Pericol de explozie în Ialomița, autoritățile au emis mesaj RO-Alert...
Ultimele știri
Cele trei inistituții care trebuie să-și reducă cu 30% organigrama și indemnizațiile pentru conducere
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
aeronava f-16
Încă trei aeronave F-16, cumpărate din Norvegia, au aterizat astăzi în România. Intră în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu
A line of modern russian military naval battleships warships in the row, northern fleet and baltic sea fleet in the open sea
UE propune un hub de securitate la Marea Neagră și anunță investiții în România și Bulgaria pentru infrastructura militară
profimedia-1031816815
Emmanuel Macron, discurs în limba română primit cu urale la Chișinău: „Datorită vouă, inima Europei bate mai puternic ca niciodată”
ionut mosteanu la o sedinta
Ministrul Ionuț Moșteanu ar fi vrut un pachet cu „măsuri mai clare și mai radicale”: „Sunt lucruri ideologice care ne despart”
Roma, Senato discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo
Giorgia Meloni, avertisment sumbru: „Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică”
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după...
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie