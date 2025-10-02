Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine la Digi24, de la ora 22:00

Ce strategie are România să se apere de dronele Rusiei și de eventuale operațiuni sub steag fals, așa cum a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului? Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, va discuta situația de securitate cu Cosmin Prelipceanu, de la ora 22:00.

Ministrul Apărării vine la Digi24 după ce a participat la Forumul de Securitate de la Varșovia, unde s-a întâlnit și cu emisarul special al președintelui american, Keith Kellogg. Vicepremierul va explica ce proceduri vor aplica forțele armate al României în cazul unei noi penetrări a spațiului aerian după ce președintele Nicușor Dan a spus că România e gata să doboare următoarea dronă a rușilor.

Cât de pregătiți suntem pentru un eventual atac sub steag fals, așa cum a avertizat ISW? Ce proiecte de înzestrare a Armatei sunt prioritare în acest moment și cum ne va apăra NATO prin operațiunea Santinela de Est? Ministrul Apărării va explica în ce situație suntem acum la Jurnalul de Seară.

