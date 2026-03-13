Ministrul Apărării s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA: „România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite”

Data publicării:
România este un „promotor ferm” al Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii şi al consolidării relaţiei transatlantice, a transmis ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, vineri, la întâlnirea pe care a avut-o cu noul ambasador al SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg.

Agenda discuţiilor dintre cei doi oficiali a vizat cooperarea în domeniul apărării, securităţii regionale şi consolidării Flancului Estic al NATO, evoluţiile recente din mediul de securitate regional şi internaţional, cu accent pe situaţia din regiunea Mării Negre, tensiunile din Orientul Mijlociu şi implicaţiile acestora pentru stabilitatea globală, sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă, se arată într-un comunicat MApN, transmis vineri.

Ministrul a subliniat că „România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și al consolidării relației transatlantice, și a evidențiat că, deși se află într-un context fiscal dificil, țara noastră își respectă angajamentul luat în cadrul NATO, de a crește gradual alocările bugetare pentru apărare”.

El a arătat că prezenţa militară americană în ţara noastră, alături de investiţiile SUA în domenii strategice şi tehnologice, contribuie la consolidarea securităţii naţionale şi la întărirea poziţiei României în cadrul NATO şi al comunităţii euroatlantice.

Cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire şi desfăşurarea de exerciţii militare comune, menite să contribuie la creşterea interoperabilităţii între forţele armate ale celor două state.

La finalul întrevederii, ministrul Miruţă şi ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA şi pentru continuarea cooperării strânse în domeniul securităţii şi apărării, în beneficiul stabilităţii şi securităţii în regiune.

