Ministrul Apărării, Radu Miruță, a exclus, într-o intervenție la Digi24, posibila scădere de salarii sau pensii în rândul militarilor. Acesta a subliniat, însă, că în Armata Română „mai sunt lucruri de eficientizat”.

Radu Miruță a avut o intervenție în direct la Digi24, pe 27 decembrie. Noul ministru a subliniat că „nu se pune problema” ca militarii să aibă salariul sau pensiile scăzute pe parcursul anului 2026.

„Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române (...) Trebuie să facem un efort comun, toate instituțiile, pentru a reduce anvelopa salarială. Nu se pune problema ca asta să se întâmple în rândul Armatei Române cu război la graniță. Toate țările investesc enorm în Armată, avem graniță cu Ucraina de 600 kilometri, nu este rațional ca România să taie de la Armată și voi insista cu toate argumentele existente ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a mai menționat că în cazul pensiilor încasate de militari „există o zonă de nedreptate, în legătură cu cuantumul, în funcție de anul în care încasezi”.

În același timp, Radu Miruță susține că va încerca să identifice în bugetul Ministerului Apărării „lucruri care pot fi eliminate”.

„Nu înseamnă că trebuie să tai salarii, dacă identifici activități la institute, care pot fi eficientizate, nu suferă armata dacă se eficientizează acele activități”, a adăugat Miruță.

