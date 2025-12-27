Live TV

Video Exclusiv Ministrul Apărării spune că în Armata Română mai sunt „lucruri de eficientizat”: „Nu înseamnă să scazi salarii, să scazi pensii”

Data publicării:
2025-12-01 George Calin-0812
Sursă foto: Inquam Photos/ George Călin

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a exclus, într-o intervenție la Digi24, posibila scădere de salarii sau pensii în rândul militarilor. Acesta a subliniat, însă, că în Armata Română „mai sunt lucruri de eficientizat”.

Radu Miruță a avut o intervenție în direct la Digi24, pe 27 decembrie. Noul ministru a subliniat că „nu se pune problema” ca militarii să aibă salariul sau pensiile scăzute pe parcursul anului 2026.

„Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române (...) Trebuie să facem un efort comun, toate instituțiile, pentru a reduce anvelopa salarială. Nu se pune problema ca asta să se întâmple în rândul Armatei Române cu război la graniță. Toate țările investesc enorm în Armată, avem graniță cu Ucraina de 600 kilometri, nu este rațional ca România să taie de la Armată și voi insista cu toate argumentele existente ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Radu Miruță.

CITEȘTE ȘI: Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Răspunsul noului ministru al Apărării 

Acesta a mai menționat că în cazul pensiilor încasate de militari „există o zonă de nedreptate, în legătură cu cuantumul, în funcție de anul în care încasezi”.

În același timp, Radu Miruță susține că va încerca să identifice în bugetul Ministerului Apărării „lucruri care pot fi eliminate”.

„Nu înseamnă că trebuie să tai salarii, dacă identifici activități la institute, care pot fi eficientizate, nu suferă armata dacă se eficientizează acele activități”, a adăugat Miruță.

CITEȘTE ȘI: Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții”

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
2
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
un barbat merge prin viscol
4
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
Mîrnohrad
5
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță
Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Răspunsul noului ministru al Apărării
radu miruta
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții”
transportoare Piranha 5 Armata Română
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu Darău: „Culegem roadele otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu”
radu miruta
Mesajul noului ministru al Apărării pentru militarii aflați în misiuni în ţară, departe de casă, şi în străinătate
2025-06-20-1
Noii miniştri ai Apărării şi Economiei au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației
Recomandările redacţiei
mirabela gradinaru
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru...
salvamontisti montani
Tragedii pe munte, de Crăciun. Un turist a murit în Piatra Craiului...
Volodimir Zelenski
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump...
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicusor Dan, la Digi24
Volodimir Zelenski a ajuns în Canada. Se întâlnește cu premierul Mark Carney, apoi discută cu liderii europeni
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a...
Adevărul
Războiul rece dintre Washington și Bruxelles se încinge. Mesajul dur transmis de americani UE prin...
Playtech
Bani în plus de la stat pentru pensiile mici. Milioane de pensionari au promisiunea că vor primi din nou...
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care stimulează creierul. Explicațiile neurochirurgului Vlad...
Newsweek
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...