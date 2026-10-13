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Ministrul Cseke Attila avertizează că în 2-3 săptămâni spitalele pot intra în colaps: „Nu se mai poate aștepta”

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Cseke Attila.
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat marţi că, în cazul în care nu se va face o rectificare bugetară în două sau trei săptămâni, sistemul de sănătate va deveni nefuncţional.

El a subliniat că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară.

„În două-trei săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcţionarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncţionare atât pe palierele care privesc bugetul sau funcţionarea instituţiilor pe care le finanţează Ministerul Sănătăţii, cât şi pe palierul pe care-l asigură Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătăţii. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluţie de rectificare bugetară prin Parlament foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri, din punctul meu de vedere”, a afirmat Cseke Attila într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, „nu se mai poate aştepta”.

„Nu se mai poate aştepta. Nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului Sănătăţii, indiferent că este interimar sau cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm am făcut aceste transferuri. De aici încolo doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a explicat Cseke Attila.

În ceea ce priveşte instituţiile pe care le finanţează în Ministerul Sănătăţii, Cseke Attila a spus că până la sfârşitul anului este nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei şi „foarte urgent” de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcţionarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătăţii.

Astfel, 102 milioane de lei sunt necesari pentru cheltuielile salariale la unităţile de primiri urgenţă, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, în principal medicamente, la unităţile de primiri urgenţe, 25 de milioane pentru cheltuielile materiale la Serviciul de Ambulanţă şi 56 de milioane de lei pentru completarea finanţării Programului Naţional HIV/SIDA.

„Aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătăţii până cel târziu la începutul lunii noiembrie. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste unităţi de primiri urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă să nu-şi mai poată efectua rolul pe care îl au de serviciu public de sănătate. Pentru luna decembrie, la fel, cheltuieli care se ridică la 550 - 560 de milioane lei pe mai multe paliere”, a precizat demnitarul.

Cseke Attila a menţionat că fără rectificare bugetară CNAS nu mai dispune de sumele necesare pentru finanţarea sistemului medical.

Conform ministrului interimar, până la sfârşitul acestui an este vorba despre o sumă de 6,4 miliarde lei pentru finanţarea spitalelor, a programelor pe care le derulează Casa Naţională de Asigurări, a medicamentelor compensate şi tot ceea ce este în portofoliul CNAS.

Editor : C.L.B.

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