Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări că gazele nu se scumpesc. Cum vrea să scadă preţul la energie electrică

Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Pregătesc un document strategic pentru CSAT, care să arate cum a ajuns România aici”

Bogdan Ivan a dat asigurări joi că gazele nu se vor scumpi și anunță că, în ce privește energia electrică, Ministerul pe care îl conduce lucrează pentru scăderea preţului la consumatorul final.

„Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3, potrivit News.ro. 

El a precizat că cea mai de fond este creşterea capacităţilor de producţie, dar efectele aici o să le vedem începând cu un an şi jumătate.

„Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toţi factorii implicaţi, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte, iar în următorul an şi jumătate vom pune în producţie la nivel naţional aproape 2000 de megawatts producţie”, a mai spus ministrul.

„Pregătesc un document strategic pentru CSAT, care să arate cum a ajuns România aici”

Ministrul Energiei a mai spus despre situaţia din energie, că în momentul de faţă pregăteşte pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în CSAT, care să arate cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depăşească acest moment.

„Am decis, am avut discuţii cu cei mai importanţi oameni din statul român pe această temă, am prezentat-o şi în guvern şi urmează să o prezint prin documente asumate, iar în momentul de faţă, pregătesc pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care să arate, din punct de vedere operaţional, cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depăşească acest moment”, a mai spus el. 

El a precizat că nu e suficient să spunem că vrem să schimbăm, vrem să investim, fără a veni cu un instrument foarte clar.

„Aici, acest instrument are mai multe componente, odată legislativ, să scurtăm tot ce înseamnă birocratie excesivă şi să fie lucrurile foarte clare, din start. Un rol mai puternic al statului, pentru că astăzi statul român are atât companiile care produc energie electrică, are participaţie majoritară şi la companiile care transportă energie electrică, o distribuie sau o furnizează către clientul casnic, şi aici cred foarte mult că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă că piaţa, vremea de afară ne încurcă foarte mult”, a subliniat ministrul Energiei.

 

