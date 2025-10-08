Live TV

Ministrul Bogdan Ivan explică în ce condiții e posibil un blackout în România, în această iarnă

Data publicării:
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Foto: Profimedia Images
Apel la calm

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că există un singur scenariu în care e posibil un blackout în România, în această iarnă. El spune că riscul ar apărea doar „în situaţia în care nu vom avea în continuare producţie de energie pe piaţa de echilibrare, în special cea de cărbune”. Ministrul face și un apel la calm, precizând că autoritățile iau măsurile necesare ca acest lucru să nu se întâmple. 

„În momentul de faţă acest subiect, blackout, este unul extrem de discutat pe toate reţelele. Ceea ce pot să vă spun este că domnul Ivan (Virgiliu Ivan, director DEN), împreună cu echipa sa de la Departamentul Energetic Naţional fac o treabă foarte bună. Am foarte mare încredere că fac tot ceea ce ţine de ei pentru a evita astfel de situaţii neplăcute. Ceea ce facem noi pentru a nu ajunge acolo e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în Sistemul Energetic Naţional, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii.

Şi există un potenţial scenariu în această direcţie, în anumite condiţii, dar, ceea ce e foarte important, e că lucrăm inclusiv la mecanisme de finanţare pentru digitalizarea reţelelor electrice şi sisteme integrate prin care să nu mai fim în situaţia în care să vedem că avem un risc foarte târziu, ci să putem să anticipăm din timp acest lucru şi acest aceste detalii le facem împreună cu colegii noştri de la Transelectrica, într-un mod foarte profesionist şi aplicat”, a spus Ivan.

Întrebat dacă există totuşi vreun risc de blackout în această iarnă, ministrul a explicat că „în mod normal, termenul de blackout, apare într-o situaţie de deficit excesiv de energie sau într-o situaţie în care avem o necorelare în reţeaua energetică”.

„Nu există un risc din acest punct de vedere, în contextul vremii severe pe care în sudul şi estul ţării o avem în această perioadă. Riscul, conform unui studiu de 6.000 de pagini, un studiu independent după metodologie europeană, ar apărea doar în situaţia în care, în anumite condiţii meteo, în cursul iernii, România nu ar dispune de energia produsă de acele grupuri de la Complexul Energetic Oltenia. Şi atunci, unul dintre potenţialele scenarii, în anumite condiţii, ar fi să ajungem în acea situaţie. Simt nevoia să fac această precizare pentru că am văzut foarte multe interpretări, preluări trunchiate din declaraţiile pe care le-am făcut, în care unii anunţau breaking news-uri şi blackout iminent: există, conform specialiştilor, un risc, în situaţia în care nu vom avea în continuare producţie de energie pe piaţa de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni, a precizat ministrul Energiei.

Apel la calm

„Oamenii trebuie să stea liniştiţi, pentru că nu suntem aici doar ca să ne întâlnim la o şedinţă. Suntem ca să anticipăm scenarii complicate, să luăm măsuri pentru a nu ajunge acolo. De asta suntem aici, de asta ne întâlnim, de asta vorbim zilnic cu colegii din Sistemul Energetic Naţional pentru a evita cel mai grav scenariu posibil. Din acest motiv am reînceput negocierea referitoare la închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”, adaugă el. 

Acesta a adăugat că se lucrează foarte mult şi intens la cele două proiecte importante, cel de la Iernut, unde au fost întârzieri extrem de mari şi a fost reziliat contractul, urmând să fie semnate ate contracte, cu alte companii, care să finalizeze acest proiect până la sfârşitul anului viitor cel târziu, şi să producă energie electrică- peste 400 de MWh, şi centrala de Mintia, care trebuie să producă peste 1.700 de megawaţi, energie electrică bazată pe gaze.

„Iar în clipa în care facem aceste proiecte, în clipa în care avansăm foarte mult, inclusiv pe capacităţi de stocare, pentru că, din perspectiva mea, o prioritate a României este să creăm noi capacităţi de stocare, în special pentru sezonul cald, când energia din solar este produsă şi este vândută foarte ieftin pe piaţă, ea poate să fie înmagazinată şi vândută la un preţ mai redus, în ore de maxim consum. Iar, din acest punct de vedere, de asta suntem aici, ca să nu ajungem nici în blackout nici într-o altă situaţie şi facem tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo, de la negocieri cu Comisia Europeană şi de la a îndrepta anumite situaţii care nu sunt în regulă atunci când vorbim despre sistemul energetic naţional. Nu caut vinovaţi, ci caut soluţii, împreună cu toţi colegii mei”, a punctat şeful de la Energie.

