Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat în emisiunea „În fața ta” că România se va transforma până în anul 2028 „din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic”. Iar asta înseamnă ca „prețul la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene”, a precizat acesta. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Întrebat cum explică paradoxul că, deși țara noastră are resurse de energie, românii plătesc prețuri mari la facturi, ministrul Bogdan Ivan a spus următoarele:

„România a scos în ultimii 15 ani 7000 de megawați producție energie electrică în bandă, a instalat, a dus aproape toți banii europeni înspre panouri solare, fără să vină și cu capacități de stocare și astfel avem un deficit de circa 1200-1500 de megawați în fiecare zi, pe care îi importăm și automat avem un preț pe care îl vedem astăzi.

Ca să rezolv această problemă, 1. am venit cu două modificări foarte importante la ANRE prin care, într-o marjă importantă, a blocat o parte din așa-zisa speculă pe care o făceau unii din trading.

2. toți banii care erau destinați către panouri fotovoltaice i-am lăsat să meargă mai departe dacă aveau contracte, dar noile resurse financiare le-am direcționat exclusiv înspre stocare, pentru a echilibra sistemul energetic național.

Și 3. m-am ocupat în mod direct cu rapoarte de proiect săptămânal din partea responsabililor cu proiecte mari de investiții, de la Mintia până la Iernut, pentru a veni cu noi capacități de producție a energiei electrice și noi capacități de stocare.”

Ministrul Energiei susține că până în anul 2028 România va deveni o țară independentă energetic.

„Sunt foarte clare. Eu am, după analiza cu specialiștii din mediul privat și din universități, am ajuns la o un orizont de timp rezonabil ca în 3 ani, față de luna iulie a lui 2025, adică în 2028, România să se transforme din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic, adică cea care își produce energia de care are nevoie, iar excedentul să îl exporte”, a spus acesta.

Întrebat ce înseamnă pentru cetățean, pentru consumator, faptul că România va fi independentă energetic și ce înseamnă pentru facturile românilor, Bogdan Ivan a răspuns:

„Înseamnă că noi vom ajunge, și asta este a doua țintă pe lângă independența energetică, ca prețul final la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene.”

Despre ce ar putea face statul român în momentul ăsta și concret privind capacitatea de stocare a energiei, ministrul a spus:

„Am luat toți banii pe care îi aveam și i-am adus înspre stocare. Am făcut un mecanism de contracte pentru diferență pentru companii private, care acum fac design-ul, proiectul și aștept să-mi fie confirmat de Comisia Europeană. Încep procedurile de lucru, instalează parcurile de stocare, după care venim și le dăm o compensație 25% din valoare și până la finalul anului intrăm cu 2000 de megawați stocare.”

Scăderea prețului energiei, pe masa Comisiei Europene

Între timp însă, Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a anunțat preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European.

Potrivit acestuia, la nivel european se conturează o majoritate de state membre care doresc investiţii într-o reţea de energie electrică, cu o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul UE.

„Cu o oarecare reţinere din partea unor ţări care produc energie ieftină, în special din regenerabile, se conturează o majoritate care îşi doreşte ca Europa să investească într-o adevărată reţea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul Uniunii la energia electrică”, a declarat șeful statului.

Cu toate acestea, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, consideră că problema României privind energia scumpă nu a fost tratată de la cauze, ci au fost adresate efectele.

Acesta afirmă că o problemă fundamentală este legată de faptul că țara noastră produce foarte multă energie electrică în vârf de zi, când nu există cerere și nu avem ce face cu această energie”.

„După care, seara și dimineața avem nevoie de cantități mari de energie și nu avem de unde să luăm, sau dacă o luăm, o luăm cu niște prețuri foarte mari. Nu este o problemă pe care să ne-o rezolve Uniunea Europeană. Este o problemă sistemică și este o problemă care trebuie să ne-o rezolvăm noi singuri, printr-o recalibrare a sistemului, de așa natură încât aceste lucruri să nu se mai repetă și, dacă nu se mai repetă, cu siguranță vor aduce și prețuri mai mici”, adaugă expertul în energie.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.