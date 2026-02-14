Live TV

Exclusiv Ministrul Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară independentă energetic.” Ce înseamnă asta pentru facturile românilor

Data actualizării: Data publicării:
Bogdan Ivan
Ministrul Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Scăderea prețului energiei, pe masa Comisiei Europene

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat în emisiunea „În fața ta” că România se va transforma până în anul 2028 „din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic”. Iar asta înseamnă ca „prețul la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene”, a precizat acesta. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24. 

Întrebat cum explică paradoxul că, deși țara noastră are resurse de energie, românii plătesc prețuri mari la facturi, ministrul Bogdan Ivan a spus următoarele:

„România a scos în ultimii 15 ani 7000 de megawați producție energie electrică în bandă, a instalat, a dus aproape toți banii europeni înspre panouri solare, fără să vină și cu capacități de stocare și astfel avem un deficit de circa 1200-1500 de megawați în fiecare zi, pe care îi importăm și automat avem un preț pe care îl vedem astăzi.

Ca să rezolv această problemă, 1. am venit cu două modificări foarte importante la ANRE prin care, într-o marjă importantă, a blocat o parte din așa-zisa speculă pe care o făceau unii din trading.

2. toți banii care erau destinați către panouri fotovoltaice i-am lăsat să meargă mai departe dacă aveau contracte, dar noile resurse financiare le-am direcționat exclusiv înspre stocare, pentru a echilibra sistemul energetic național.

Și 3. m-am ocupat în mod direct cu rapoarte de proiect săptămânal din partea responsabililor cu proiecte mari de investiții, de la Mintia până la Iernut, pentru a veni cu noi capacități de producție a energiei electrice și noi capacități de stocare.”

Ministrul Energiei susține că până în anul 2028 România va deveni o țară independentă energetic.

„Sunt foarte clare. Eu am, după analiza cu specialiștii din mediul privat și din universități, am ajuns la o un orizont de timp rezonabil ca în 3 ani, față de luna iulie a lui 2025, adică în 2028, România să se transforme din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic, adică cea care își produce energia de care are nevoie, iar excedentul să îl exporte”, a spus acesta. 

Întrebat ce înseamnă pentru cetățean, pentru consumator, faptul că România va fi independentă energetic și ce înseamnă pentru facturile românilor, Bogdan Ivan a răspuns:

„Înseamnă că noi vom ajunge, și asta este a doua țintă pe lângă independența energetică, ca prețul final la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene.”

Despre ce ar putea face statul român în momentul ăsta și concret privind capacitatea de stocare a energiei, ministrul a spus: 

„Am luat toți banii pe care îi aveam și i-am adus înspre stocare. Am făcut un mecanism de contracte pentru diferență pentru companii private, care acum fac design-ul, proiectul și aștept să-mi fie confirmat de Comisia Europeană. Încep procedurile de lucru, instalează parcurile de stocare, după care venim și le dăm o compensație 25% din valoare și până la finalul anului intrăm cu 2000 de megawați stocare.”

Scăderea prețului energiei, pe masa Comisiei Europene

Între timp însă, Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a anunțat preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European.

Potrivit acestuia, la nivel european se conturează o majoritate de state membre care doresc investiţii într-o reţea de energie electrică, cu o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul UE.

„Cu o oarecare reţinere din partea unor ţări care produc energie ieftină, în special din regenerabile, se conturează o majoritate care îşi doreşte ca Europa să investească într-o adevărată reţea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul Uniunii la energia electrică”, a declarat șeful statului.

Cu toate acestea, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, consideră că problema României privind energia scumpă nu a fost tratată de la cauze, ci au fost adresate efectele.

Acesta afirmă că o problemă fundamentală este legată de faptul că țara noastră produce foarte multă energie electrică în vârf de zi, când nu există cerere și nu avem ce face cu această energie”.

„După care, seara și dimineața avem nevoie de cantități mari de energie și nu avem de unde să luăm, sau dacă o luăm, o luăm cu niște prețuri foarte mari. Nu este o problemă pe care să ne-o rezolve Uniunea Europeană. Este o problemă sistemică și este o problemă care trebuie să ne-o rezolvăm noi singuri, printr-o recalibrare a sistemului, de așa natură încât aceste lucruri să nu se mai repetă și, dacă nu se mai repetă, cu siguranță vor aduce și prețuri mai mici”, adaugă expertul în energie.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Bolojan: „Băieţii deştepţi ne-au blocat sistemul energetic”. Premierul cere Autorității de Reglementare să schimbe regulile
This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei
Nicușor Dan, președintele României.
Comisia Europeană promite să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei, anunță Nicușor Dan după Consiliul European informal
cisterna lukoil langa rafinrie lukoil
Ministerul Energiei a publicat proiectul de punere sub supraveghere extinsă a companiilor deținute de Lukoil în România
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu va participa la „Ora Guvernului”. Motivul pentru care ar fi cerut reprogramarea dezbaterii
Recomandările redacţiei
Marco Rubio și Friedrich Merz
O decizie luată de Marco Rubio la Conferința de securitate de la...
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
Zonele cele mai poluate din România. Foto Getty Images
Harta calității aerului în orașele din România: Bucureștiul, pe...
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
Ultimele știri
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară”
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Românul celebru care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. I se mai spunea ”Micul Napoleon”
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Cele cinci schimbări pe care le face Universitatea Craiova pentru duelul cu FCSB din SuperLiga: ”Am un...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă, după ce a cerut să plece de la FCSB!
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online