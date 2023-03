Ministrul Burduja, despre casele self checkout: E o tendinţă la nivel global de a automatiza locuri de muncă

Lumea merge în direcţia automatizării, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, despre înlocuirea casierilor cu tehnologie în magazine.

„Faptul că există un proiect legislativ sau altul nu va schimba mersul lumii (...). Nu cred că este necesară o abordare punctuală cu un retailer sau altul, ci şi o abordare integrată la nivelul economiei şi societăţii privitoare la modul în care arată deja prezentul şi va arăta tot mai mult şi viitorul (...) Vorbim despre o tendinţă la nivel global de a automatiza locuri de muncă şi anumite procese repetitive. Nu înseamnă că avem doar costuri, pot fi şi beneficii. Să nu uităm că una dintre cele mai mari companii globale care au automatizat procese repetitive este o companie românească (...) Noi trebuie să ne pregătim pentru economia viitorului”, a afirmat Sebastian Burduja.

El a spus că, dacă un furnizor de produse are soluţii automatizate şi calitatea serviciilor este proastă, cetăţenii sunt liberi să aleagă un altul.

„Din perspectiva mea, ca liberal, nu o taxă în plus este soluţia. Foarte rar a taxa în plus mediul privat poate fi o soluţie. Mai mult decât atât, calitatea serviciilor, poate rapiditatea cu care un cetăţean îşi cumpără anumite produse creşte în momentul în care apelezi la o soluţie automatizată (...) De asemenea, vorbim despre o piaţă liberă. Dacă un anumit furnizor de produse are soluţii automatizate şi calitatea servicii este proastă, cetăţenii sunt liberi să aleagă un alt furnizor. Nu cred că trebuie statul să intervină”, a punctat ministrul Burduja.

Potrivit acestuia, date globale dintr-un studiu de anul trecut arată că ponderea implementării soluţiilor de automatizare pe piaţa forţei de muncă a fost de 34% în 2021, în creştere faţă de 23% în 2020.

Ministrul Burduja a atras atenţia că un alt studiu important de la cea mai mare companie de consultanţă în domeniu relevă că şase din zece ocupaţii au o componentă mai mare de 30% care poate fi automatizată.

De asemenea, Forumul Economic Mondial estimează o pierdere de 85 de milioane de locuri de muncă în urma automatizării, dar semnalează că se vor crea alte 96 de milioane locuri de muncă în alte domenii - analiză de date, inteligenţă artificială, programare, creare de conţinut.

„Pe termen mediu şi lung, automatizarea acestui tip de forţă de muncă este o realitate. Noi trebuie să ne pregătim sistemul de educaţie pentru a gândi lumea viitorului şi a ne pregăti tinerii pentru locuri de muncă care poate nici nu au fost inventate încă”, a adăugat Sebastian Burduja.

După anunțul hipermarketului Auchan privind renunțarea la casele de cumpărături clasice și înlocuirea lor cu case tip self checkout, social-democrații se gândesc să vină cu o lege care să descurajeze acest lucru, spun surse din partid citate de Digi24. Totul vine după ce mai mulți români s-au plâns că sunt nevoiți să își scaneze singuri produsele, iar pe rețelele sociale au apărut apeluri la boicot.

Tiberiu Dănețiu, director marketing al Auchan Retail România, a explicat că prin transformarea caselor de marcat din magazine în unele de tip self checkout, în care scanarea și plata produselor se poate face de clienți, 100% din casele disponibile vor putea fi folosite, față de situația actuală în care nu sunt suficienți casieri. El dezminte informația că lanțul de magazine ar disponibiliza angajați prin această transformare și a spus că, din contră, chiar se caută personal nou. Totodată, directorul de marketing a precizat că „meseria casierilor evoluează”, aceștia putând să ajute clienții să scaneze produsele cumpărate.

