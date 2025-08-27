Live TV

Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația locală. Concedieri vor avea loc și la Guvern

cseke attila face declaratii
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că aproximativ 6.000 de posturi din cabinetele aleşilor locali şi ale demnitarilor vor dispărea, el explicând că este vorba despre consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniştrilor şi secretarilor de stat. Cseke afirmă că, prin implementarea propunerilor care vizează administraţia locală din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, vor fi afectate acele primării care au ocupat la maximum schemele de personal.

Cseke Attila a anunţat „o reducere masivă”, de 57%, a numărului de posturi de la cabinetele aleşilor locali şi demnitarilor de la nivel naţional, relatează News.ro.

„De la 10.700 de posturi în cabinetele aleşilor locali şi demnitari, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi. La cabinetele aleşilor locali, avem consilieri. Până la momentul de faţă aveam consilieri şi la viceprimarii până la 10.000 de locuitori. La primarii de această categorie avem doi consilieri, va rămâne unul. La viceprimari desfiinţăm postul de consilier. La fel, la secretarii de stat şi la miniştri. Miniştrii au 4 consilieri astăzi, vom propune să aibă 3, inclusiv la mine. La premier, în loc de 8 vor fi 5. La viceprim-miniştri, la fel”, a explicat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a explicat că la Poliţia Locală vor exista reduceri de 4.000 de posturi.

„Deci în total o să fie o reducere de 40.000 de posturi, 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe partea de cabinete şi 4.000 la Poliţia Locală. Deci vorbim de o reducere de 40.000 de posturi la un număr de 148.000 astăzi, care sunt în administraţia locală”, a arătat Cseke.

În ceea ce priveşte administraţiile locale, ministrul a subliniat că acolo unde schema de personal a fost ocupată la maximum vor trebui să facă dispobibilizări.

„O să avem multe primării în care posturile vacante vor trebui desfiinţate pentru că nu au organigrama plină. Unde este organigrama plină, unde autoritatea locală a considerat că are nevoie de toate posturile, sigur acolo o reducere cu 20-25% a organigramei înseamnă reorganizarea instituţiei şi înseamnă că de unii din personalul bugetar va trebui să se despartă”, a explicat Cseke. 

Ministrul e de părere că o reducere de personal „este în favoarea autorităţii locale pentru că este eliberare de buget acolo unde este vorba de personal care este angajat”. 

Cseke Attila are şi o recomandare pentru şefii din administraţiile locale: ”acolo unde va fi nevoie de reorganizare pentru că organigrama este plină, recomandarea mea către autorităţile locale este ca aceste reorganizări să fie pe bune, în sensul în care să rămână cei mai buni, pentru că poţi să performezi şi politic şi administrativ cu oameni care sunt buni lângă tine”.

Cseke a spus că, în opinia sa, cei care vor rămâne fără locuri de muncă nu vor avea probleme în a-şi găsi un nou job, dacă sunt buni.

