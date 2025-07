Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a vorbit la Digi24 despre salariile din ministerul pe care îl conduce și despre reorganizarea acestuia și a companiilor din subordine. Ministrul Dezvoltării a spus că „a reașezat” unele lucruri, iar acum salariul directorului CNI va fi puțin peste 15.000 de lei.

„Am făcut această analiză. Analiza este făcută, sau începută, în luna mai, odată cu proiectul de act normativ pe care l-am propus, de reorganizare a ministerului și instituțiilor subordonate. Acest proiect de ordonanță de urgență care este în transparență din mai, nu a putut fi promovat, Guvernul devenind interimar. O să reluăm o măsură asemănătoare în urma legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, când avem temei legal, începem această procedură”, a declarat Cseke Attila la Digi24.

Ceea ce am putut, ceea ce am putut să facem, am făcut această verificare și analiză la toate instituțiile subordate și aș vrea să fiu cât se poate de corect. Noi avem nevoie de Compania Națională de Investiții.

Orice stat trebuie să aibă o o firmă, o societate comercială care face investițiile mari ale statului român. Și această Companie Națională de Investiții a făcut investiții importante, cea din urmă, sau cea mai răsunătoare, dacă vreți, anul acesta este finalizarea Cazinoului de la Constanța.

„Deci avem nevoie de o societate care construiește pentru statul român, pentru comunitățile locale și așa mai departe. Și există o performanță la Compania Națională de Investiții pe care eu nu o tăgăduiesc și n-am tăgăduit-o niciodată în actualul context bugetar în care suntem. În schimb, am crezut de cuviință că trebuie să reașezăm anumite lucruri. Nu cunosc exact de unde a ieșit această sumă de peste 50.000 lei, probabil din premiile care s-au acordat în cursul acelui an. Salariul net al directorului general, înainte de această modificare pe care am anunțat-o, era de 28.000 lei net. În urma acestei modificări, salariul va fi cu puțin peste 15.000 lei. Și eu cred că în actualul context bugetar este un salariu decent, eficient pentru o companie de care avem nevoie și de a cărei performanță nu fug. Și chiar o recunosc”, a completat ministrul.

„Ministerul Dezvoltării nu e perfect, este loc de mai bine”

„Ministerul Dezvoltării nu este un minister perfect, și în care nici ministrul și nici salariații nu sunt perfecți. Evident, întotdeauna este loc de mai bine.

„Nu putem să spunem că la noi toate lucrurile funcționează perfect. Cu toate acestea, vă spun că acest minister, din bugetul Ministerului Dezvoltări, peste 98% sunt programele de investiții. Deci partea de bunuri, servicii și cheltuieli de personal este cu puțin peste 1% din tot bugetul ministerului. Este un buget axat pe dezvoltarea României, pe implementarea programelor de investiții”, a mai spus Cseke Attila.

