Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” 

Andras Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus el. Într-un interviu pentru Prima TV, demnitarul a precizat că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul.

În decembrie 2024, Andras Istvan Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: a participat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă a fost respins.

Întrebat, dacă mai e în proces cu ministerul pe care îl conduce, Andras Demeter a spus:

„Da, răspunsul este da. Pentru că n-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea. Când am avut termen, cândva în octombrie, şi aveam şansa să mă duc eu, sau prin avocat, şi să spunem: s-au schimbat regulile jocului, am devenit cealaltă parte, atunci nu s-a judecat nimic. Pur şi simplu s-a dat un alt termen pentru luna mai. E un subiect care, aparent, are greutate, dar această aparenţă se datorează necunoaşterii generalizate a unor aspecte tehnice”, a spus demnitarul, potrivit News.ro.

Ministrul Culturii a explicat cum a ajuns să se judece cu Ministerul Culturii.

„Povestea de la început e foarte simplă. În calitate de simplu muritor pe acest pământ, mi-am depus candidatura la conducerea Operetei. (Teatrul Ion Dacian - n.r.) Am fost vreo 13 ani director de teatru, am cântat, am jucat, am avut mai multe spectacole în acel teatru, cunosc colectivul. Concursul a fost anulat o dată, pe urmă a fost reluat de la zero. Au fost nişte nemulţumiri, nu numai ale mele, ci şi ale unui alt candidat, şi ne-am adresat instanţei de contencios administrativ. Şi aici vreau să ajung.

În contenciosul administrativ nu ţine pledoaria, nu ţine discursul. În contenciosul administrativ nu contează cine eşti, că tu, de exemplu, din justiţiabil, ai devenit reprezentant al părţii pârâte. Aici contează argumentele: dacă procedura s-a respectat sau nu, indiferent cine o susţine şi cum o susţine. Deci calitatea mea de ministru nu ar putea să influenţeze mersul sau decizia instanţei de contencios administrativ. Cu toate acestea, la primul termen, am să renunţ pentru că, până la urmă, nu poţi explica fiecăruia aceste detalii. În luna mai o să renunţ. O să-mi retrag acţiunea”, a spus Andras Demeter.



În decembrie 2024, Andras Istvan Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: participase la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă fusese respins. Trei luni mai târziu, după instalarea Guvernului Ciolacu 2, Demeter a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii, fiind susţinut de UDMR. În ciuda faptului că obţinuse o poziţie de conducere în Ministerul Culturii, Demeter nu şi-a retras acţiunea din instanţă, dosarul fiind încă pe rol, la Tribunalul Bucureşti. Între timp, Demeter a ajuns chiar ministrul Culturii în Guvernul Bolojan.



Andras Istvan Demeter, fost secretar de stat în Ministerul Culturii şi fost preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, a fost trimis în judecată pentru conflict de interese, în iunie 2015, fiind acuzat că, din postura de şef al Radioului Public, s-a numit singur într-un proiect cu fonduri europene, din care a încasat 190.000 de lei.

A fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 2017 şi a primit interdicţia de a ocupa funcţii publice timp de trei ani. Cu toate acestea, Demeter a refuzat să renunţe la poziţiile deţinute şi a continuat să fie membru în Consiliul de Administraţie al Radioului Public şi director al Casei de Producţie a TVR. Deşi Agenţia Naţională de Integritate a cerut demiterea sa, Parlamentul nu a luat nicio măsură.

Editor : C.L.B.