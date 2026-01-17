Live TV

Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” 

Data publicării:
Andras Demeter
Andras Demeter. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Andras Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus el. Într-un interviu pentru Prima TV, demnitarul a precizat că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul.

În decembrie 2024, Andras Istvan Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: a participat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă a fost respins. 

Întrebat, dacă mai e în proces cu ministerul pe care îl conduce, Andras Demeter a spus:

„Da, răspunsul este da. Pentru că n-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea. Când am avut termen, cândva în octombrie, şi aveam şansa să mă duc eu, sau prin avocat, şi să spunem: s-au schimbat regulile jocului, am devenit cealaltă parte, atunci nu s-a judecat nimic. Pur şi simplu s-a dat un alt termen pentru luna mai. E un subiect care, aparent, are greutate, dar această aparenţă se datorează necunoaşterii generalizate a unor aspecte tehnice”, a spus demnitarul, potrivit News.ro. 

Ministrul Culturii a explicat cum a ajuns să se judece cu Ministerul Culturii.

„Povestea de la început e foarte simplă. În calitate de simplu muritor pe acest pământ, mi-am depus candidatura la conducerea Operetei. (Teatrul Ion Dacian - n.r.) Am fost vreo 13 ani director de teatru, am cântat, am jucat, am avut mai multe spectacole în acel teatru, cunosc colectivul. Concursul a fost anulat o dată, pe urmă a fost reluat de la zero. Au fost nişte nemulţumiri, nu numai ale mele, ci şi ale unui alt candidat, şi ne-am adresat instanţei de contencios administrativ. Şi aici vreau să ajung.

În contenciosul administrativ nu ţine pledoaria, nu ţine discursul. În contenciosul administrativ nu contează cine eşti, că tu, de exemplu, din justiţiabil, ai devenit reprezentant al părţii pârâte. Aici contează argumentele: dacă procedura s-a respectat sau nu, indiferent cine o susţine şi cum o susţine. Deci calitatea mea de ministru nu ar putea să influenţeze mersul sau decizia instanţei de contencios administrativ. Cu toate acestea, la primul termen, am să renunţ pentru că, până la urmă, nu poţi explica fiecăruia aceste detalii. În luna mai o să renunţ. O să-mi retrag acţiunea”, a spus Andras Demeter.

În decembrie 2024, Andras Istvan Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: participase la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă fusese respins. Trei luni mai târziu, după instalarea Guvernului Ciolacu 2, Demeter a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii, fiind susţinut de UDMR. În ciuda faptului că obţinuse o poziţie de conducere în Ministerul Culturii, Demeter nu şi-a retras acţiunea din instanţă, dosarul fiind încă pe rol, la Tribunalul Bucureşti. Între timp, Demeter a ajuns chiar ministrul Culturii în Guvernul Bolojan.

Andras Istvan Demeter, fost secretar de stat în Ministerul Culturii şi fost preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, a fost trimis în judecată pentru conflict de interese, în iunie 2015, fiind acuzat că, din postura de şef al Radioului Public, s-a numit singur într-un proiect cu fonduri europene, din care a încasat 190.000 de lei.

A fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 2017 şi a primit interdicţia de a ocupa funcţii publice timp de trei ani. Cu toate acestea, Demeter a refuzat să renunţe la poziţiile deţinute şi a continuat să fie membru în Consiliul de Administraţie al Radioului Public şi director al Casei de Producţie a TVR. Deşi Agenţia Naţională de Integritate a cerut demiterea sa, Parlamentul nu a luat nicio măsură.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
4
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
5
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
Digi Sport
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 23 IUN
András Demeter, despre bugetul ce va fi alocat Culturii: Nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB
veronica micle mihai eminescu
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii lansează și apelul „Brâncuși150”
MInistrul Culturii, Demeter András István
Demeter Andras, de Ziua Culturii Naționale: „Cultura este atât de complexă. Putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său”
TNB
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii
pislaru andras sts
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al...
Groenlanda
Articolul 5, sub semnul întrebării: cum poate riposta NATO la...
stamatin ice boston
Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE trimiși de Trump...
Ali Khamenei
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul...
Ultimele știri
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM
Un avion ATR a dispărut de pe radar în Indonezia. 11 persoane se aflau la bord
Intervenție contracronometru, la Craiova, pentru salvarea unui copil și a unui adult, căzuți într-un lac. Care este starea victimelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Nici unt, nici ulei. Secretul bucătarilor profesionişti pentru a împiedica ouăle ochi să se lipească de tigaie
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...