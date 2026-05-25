News Alert Ministrul Culturii Demeter Andras Istvan și-a dat demisia după ce au apărut inregistrări cu el înjurând interesul național al României

Andras Demeter
Andras Demeter. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Demeter András István, ministrul interimar al Culturii a anunțat pe rețelele sociale, luni, că și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care acesta înjura interesul național al României. Anterior, acesta ceruse o expertiză asupra înregistrării pentru a se confirma că este orginală. Cereri de demisie a primit, însă de la președintele UDMR, Kelemen Hunor și liderul deputaților UDMR.

 

Acesta a scris pe rețelele sociale: „Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, cand imi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare.


Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați.


Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine.
Mulțumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor”.

 

