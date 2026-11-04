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Ministrul de Externe a discutat cu Elbridge Colby: „România îşi intensifică contribuţia pentru NATO 3.0”

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Elbridge Colby si Dan Neculaescu
Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, și Elbridge Colby au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securității. Sursă foto: Facebook / Dan Neculaescu
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Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat miercuri, la sediul Ministerului de Externe, cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, căruia i-a transmis că „România îşi intensifică contribuţia pentru o NATO 3.0”.

„L-am primit astăzi la MAE pe subsecretarul pentru Politica de Apărare, Departamentul de Război al SUA, Elbridge Colby, pentru o discuţie substanţială privind cooperarea noastră bilaterală în domeniul securităţii, pilonul central al Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite. Ne-am concentrat pe securitatea la Marea Neagră şi pe eforturile noastre comune de a consolida NATO”, a scris şeful diplomaţiei române pe Facebook.

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El s-a referit şi la conceptul unei Alianţe în care contribuţia statelor membre din Europa să crească.

„România îşi intensifică contribuţia pentru o NATO 3.0. Am majorat cheltuielile pentru apărare, urmărind astfel sporirea capabilităţilor în vederea creşterii securităţii naţionale şi a Flancului estic”, a mai arătat Neculăescu.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a discutat, la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby despre securitatea din regiunea Mării Negre şi necesitatea unei acţiuni transatlantice comune pentru a face faţă ameninţărilor.

„I-am mulţumit lui Elbridge Colby şi întregii Administraţii a SUA pentru contribuţia importantă la securitatea României şi am reafirmat faptul că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil şi de încredere, contribuind la descurajarea regională şi la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre şi dincolo de aceasta”, a scris şeful statului pe Facebook.

Surse de la Cotroceni au precizat pentru Digi24 că, în cadrul discuțiilor, partea română ar fi transmis părții americane că țara noastră este dispusă să suporte o parte din cheltuielile necesare staționării trupelor SUA în România, pentru ca Statele Unite să-și mențină o prezență semnificativă aici.

Editor : B.P.

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