Ministrul de Externe canadian se întâlnește luni cu președintele Nicușor Dan și cu șefa diplomației, Oana Țoiu

Ministrul canadian al Afacerilor Externe, Anita Anand, efectuează luni o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, şi va fi primită de preşedintele Nicuşor Dan, relatează Agerpres.



Vizita are loc la invitaţia ministrului Oana Ţoiu.



Agenda discuţiilor dintre Anita Anand şi Oana Ţoiu va include consolidarea relaţiei bilaterale, cu accent pe cooperarea economică şi în domeniul securităţii, precum şi un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul Summitului NATO de la Ankara, informează, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).



După consultări, cei doi miniştri vor susţine o conferinţă de presă.



Ulterior, Anita Anand va fi primită la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : M.C