Ministrul de Externe: De la 1 septembrie, drepturile la pensie în SUA și România vor putea fi cumulate

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi că a finalizat procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securităţii sociale între România şi SUA, astfel că, de la 1 septembrie, drepturile la pensie vor putea fi cumulate. 

„Avem un anunţ de făcut, o veste bună, pentru românii care au lucrat şi în Statele Unite ale Americii, precum şi pentru cetăţenii în Statele Unite ale Americii care au lucrat sau intenţionează să lucreze şi pe teritoriul României. Am finalizat astăzi procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu. 

Ea a precizat că există un acord politic de mai mulţi ani între România şi Statele Unite ale Americii privind recunoaşterea reciprocă a beneficiilor şi contribuţiilor sociale, însă acordul politic nu era suficient pentru ca cetăţenii ambelor ţări să aibă aceste drepturi în practică. 

„Împreună cu Departamentul de Stat al Statele Unite ale Americii şi cu ambasadele noastre, am finalizat astăzi procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuţie în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii şi în Statele Unite ale Americii, precum şi perioadele lucrate pe teritoriul Statei Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă şi pentru contribuţii pentru pensii”, a subliniat ministrul de Externe. 

Oana Ţoiu a mai declarat că aceste perioade de contribuţii au un factor cumulativ doar în condiţiile în care nu se suprapun. 

„Practic vorbim de ani şi perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilităţii pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important şi pentru generaţia de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie. La ce mă refer când spun că acest acord este foarte important şi pentru generaţia de astăzi? Avem din ce în ce mai mulţi investitori, companii care au activitate atât în România cât şi în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane, practic angajaţii pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi pot asigura această mobilitate între birouri, sedii şi echipe, după cum consideră, având siguranţa că le este această perioadă luată în calcul la beneficii, la vechimea muncă necesară pentru pensii”, a menţionat Ţoiu.  

Ministrul de Externe a mai afirmat că acest acord este finalizat la nivel procedural, astăzi, iar aceste beneficii vor putea fi operaţionalizate şi vor exista în practică în relaţie cu fiecare instituţie responsabilă, de exemplu Casa de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta. 

„Sunt sute de mii de cetăţeni care pot beneficia de acest acord şi care, în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-şi asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Acelaşi lucru este valabil şi pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenţi, ceea ce în Statele Unite ale Americi are terminologia specifică de self-employed”, a arătat ea. 

Ministrul de Externe a mai declarat că, de asemenea, un element important, mai ales într-o generaţie în care munca la distanţă sau munca independentă capătă o pontere din ce în ce mai mare, a setat împreună cu echipa Departamentului de Stat şi cu echipa diplomaţiilor noştri ca, pe parcursul acestui mandat, să se asigure că parteneriatul strategic capătă o componentă din ce în ce mai ridicată în domeniul economic. 

„Resursele umane sunt un element necesar pentru a creşte din perspectivă bilaterală relaţia economică dintre noi. De exemplu, anul trecut, în domeniul serviciilor, am depăşit pragul de 2,5 miliarde de dolari. O altă informaţie relevantă este că am anunţat pentru prima dată tot acest acord între România şi Statele Unite ale Americi privind programul Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Este, practic, un program între Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Stat care ne va permite să aducem confort legislaţiei invigoare în Statele Unite ale Americii, pe teritoriul României, în toamnă, în a doua săptămână a lunii octombrie. Avem planificat acest program pentru consilierii membrilor Congresului şi pentru membri ai mediului academic, pentru a ne asigura, prin experienţa directă pe care o facilităm în România, că analizele pe care le au, analizele pe care le publică, precum şi perspectivele pe care le oferă decidenţilor, au această ancoră în experienţa directă în România. Este un program al Ministerului Afacerilor Externe care va fi derulat de acum încolo în fiecare an”, a mai declarat ministrul Oana Ţoiu. 

