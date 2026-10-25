Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat la Digi24 că nu există în 2027 vreun plan să se aplice la impozitarea pe proprietate valoarea de piaţă, arătând că aude în spaţiu public că există acest pericol dar nu există şi a spus-o public.

Ministrul Finanţelor a declarat despre majorarea impozitului pe valoarea reală a clădirilor, despre care PSD a anunţat că nu îl susţine, că „această decizie în privinţa taxării la valoarea de piaţă a fost adoptată printr-o Ordonanţă în 2022”.

„Noi am avut negocieri cu Comisia Europeană. În urma negocierilor şi a jaloanelor din PNR am eliminat acel jalon din PNRR, tocmai ca să nu avem costuri să nu pierdem bani la finalul anului şi am anunţat imediat după ultima dintre audierile pe care le-am avut la Parlament că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piaţă. Foarte clar, ca să ştie toată lumea. Nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate valoarea de piaţă”, a arătat Nazare.

Ministrul a mai explicat că istoric, tot timpul, impozitul pe proprietate a fost ajutat cu inflaţi iar acest lucru s-a întâmplat în fiecare an, pe actualele reguli pe care le folosim şi astăzi.

„Pentru anul viitor, nu vom folosi noul sistem. Deci n-are rost, aud în spaţiu public că există acest pericol. Nu există, am spus-o public. Nu va fi aplicat în 2027”, a mai spus Nazare.

PSD a anunţat, vineri, că nu susţine creşterea impozitelor pe locuinţă la valoarea de piaţă, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 şi care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent.

Social-democraţii precizează că impozitarea locuinţelor la valoarea de piaţă a fost stabilită în 2021, de către guvernarea PNL-USR, care a realizat PNRR-ul şi pe care l-a transmis Comisiei Europene, fără o consultare prealabilă a Parlamentului României.

Editor : C.L.B.